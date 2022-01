Srce parajoči prizori, tako so pokopali legendarnega Akija (VIDEO)

V soboto je pretresla novica o smrti pevca hrvaške zasedbe Parni valjak Akija Rahimovskega. Priljubljenega glasbenika so pokopali danes v krogu družine in prijatelje na zagrebškem pokopališču Mirogoj.

Preberite še:

V trenutku, ko so pokojnega pevca spuščali v grob, se je zaslišala pesem Sailing Roda Stewarta, ki ga je Aki Rahimovski zelo rad poslušal in o njem pogosto govoril. Prekritega z makedonsko zastavo so na zadnjo pot pospremili člani njegove skupine Parni Valjak, njegovi otroci in mnogi glasbeni prijatelji.

Ob že omenjeni pesmi Roda Stewarta je zadnje slovo velikega pevca pospremila še pesem Za malo nježnosti, ki jo je Parni Valjak posnel leta 2016 in makedonska pesem Zašto si me rodila, majko, po njej pa še klasika Franka Sinatre My Way.

Obvestilo FOTO: S. N.

Akijev sin Kristijan skrušen ni mogel zadrževati solz ob očetovi krsti, vse žalujoče pa so ganile besede Akijeve hčerke Edine. »Nekoč si dejal, da je lahko biti visok, a težko velik človek,« je dejala. In še: »Hvala ti, da si me naučil, kako je človek le majhen pod zvezdami.«

Pred krsto pa je stal beli venec v obliki srca s posvetilom Akijeve najmlajše hčerke Antonije (2). »Očka rada te imam«, je pisalo na vencu.