Nekdanji agent Willa Smitha pravi, da ga je zalotil med spolnim odnosom z moškim

Zasebno življenje igralca Willa Smitha je zadnjih nekaj let pod drobnogledom medijev. Jada Pinkett Smith je v knjigi Worthy razkrila številne skrivnosti in potrdila, da sta se leta 2016 razšla.

A javno razgaljanje igralčevega življenja se ne zaključi tukaj. Willov nekdanji asistent Brother Bilaal je dodal gorivo na ogenj in razkril, da naj bi imel Smith intimne odnose z dolgoletnim prijateljem Duaneom Martinom. Njuno prijateljevanje naj bi se začelo leta 1993 na setu snemanja Princa z Bel-Aira, kjer je Duane nastopil kot gost. V letih za tem sta bila pogosto opažena skupaj v javnosti.

Zalotil naj bi ju med seksom

Bilaal, ki je bil dolga leta Smithov asistent in njegov dober prijatelj v knjigi o njem opisuje spolne navade in pojasnjuje, kaj bi lahko bil Jadin razlog seksualne nepotešenosti. Poudaril je, da bi lahko od težav v Smithovem zakonu prišlo zaradi temeljnih razlik in fizičnih atributov.

Will Smith in Jada Pinkett Smith FOTO: Mario Anzuoni Reuters

V knjigi je še zapisal, da je med snemanjem priljubljene nadaljevanke naletel na prizor med Willom Smithom in Duanom Martinom. Zapisal je, da je odprl vrata v Duanovo garderobo in bil priča intimnemu odnosu oziroma analnemu spolnemu odnosu.

Duane in Will Bilaalovih izjav za zdaj nista komentirala, a ni se zgodilo prvič, da so zaokrožile govorice o njunem romantičnem odnosu.

Škandal je sprožil številne dileme o tem, kaj je primerno, da je javno in kaj zasebno. Medtem ko mnogi nestrpno pričakujejo odziv omenjenih, se drugi sprašujejo, kakšen vpliv bo to imelo na njegovo zapuščino in njegovo javno podobo.