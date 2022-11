Olivia Wilde in Jason Sudeikis: nekdanja zaljubljenca nad varuško (FOTO)

Pred skoraj dvema letoma je počilo, da se je desetletna ljubezen med Olivio Wilde in Jasonom Sudeikisom izpela. Nekdanja zaljubljenca sicer ne bi mogla zatrditi, da sta se razšla prijateljsko, saj bijeta žolčno skrbniško bitko za njuna otroka, igralki pa so sodne papirje o skrbništvu skrajno neprimerno izročili kar na odru sredi predstave.

Nekdanja golobčka se borita za skrbništvo nad hčerko Daisy in sinom Otisom. FOTO: Profimedia

Toda zdaj sta pozabila na nesoglasja in v luči grdih govoric o razhodu, ki jih širi nekdanja varuška njunih otrok, stopila skupaj. »Kot starše naju je izjemno vznemirilo, da je varuška najinih otrok javno izrekla nekaj tako podlega in lažnega,« sta dejala in dodala, da že leto in pol nadleguje tako njiju kot njune najbližje, prijatelje in sodelavce.

»Še naprej se bova osredotočala na vzgojo in zaščito najinih otrok, obenem pa upava, da bo zdaj končno pustila našo družino pri miru.«

Le devet mesecev po razhodu z Jasonom si je lepa igralka našla novo ljubezen. Srečo je našla v precej mlajšem Harryju Stylesu in hitro razčistila, da se je njeno srce ogrelo zanj šele po tem, ko je bilo med njo in očetom njenih otrok vsega nepreklicno konec. »Zamisel, da sem Jasona zapustila zaradi Harryja, je popolno sranje!« je ne preveč izborno poudarila.

Razšla sta se po slabih desetih letih. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Nobenega razmerja ni konec čez noč in tudi midva z Jasonom od najinega odnosa nisva dvignila rok iznenada in brez premisleka. Harryja sem spoznala precej za tem.« Toda takšna zgodba, ki ji manjka škandal prevare, se pač ne bi dobro prodajala medijem, zato je njuna varuška podrobnosti konca ljubezni zvezdniškega para precej začinila. No, vsaj odtujena nekdanja golobčka trdita, da je vse njeno natolcevanje izvito iz trte.

Olivia je začela ljubimkati s Harryjem, ko je bila še z Jasonom. Tako je zatrdila varuška in stopnjevala, da se je Jasonu porušil svet, ko je izvedel za njeno prevaro. »Bilo je na ponedeljek, ko sem po vikendu spet prišla v službo. In tam sem naletela na Jasona, kako neutolažljivo joka. Pojma nisem imela, kaj se je zgodilo. Otroka sem pripravila za šolo, nato pa je k meni prišel Jason, bil je popolna razvalina, in v joku govoril: 'Zapustila nas je. Zapustila nas je!'« Toda to je bil šele začetek.

18 mesecev naj bi jih varuška nadlegovala z izmišljotinami.

Očitno se ni mogel sprijazniti s koncem in se je v obupnem poskusu, da Olivio zadrži, celo ulegel pred njen avto – tako ji je poskušal preprečiti, da bi odšla v Harryjev objem. V še naslednji anekdoti pa je (anonimna) varuška orisala, kako se je Sudeikis raztreščil na milijon koščkov, ko je Olivia v kuhinji njihovega družinskega doma za Harryja pripravljala solato. In to s svojim posebnim solatnim prelivom!