Neil Young odpovedal sodelovanje

Glastonbury sodi med največje in najprepoznavnejše glasbene festivale na svetu. Na njem so nastopili številni velikani glasbene scene, pred šestnajstimi leti tudi danes 79-letni kanadski megazvezdnik Neil Young. Pred kratkim so se začele širiti govorice, da naj bi se letos vrnil na oder Worthy Farm v Somersetu s svojo novo spremljevalno zasedbo.

Ta teden je objavil javno pismo na spletni strani Neil Young Archive: »S skupino The Chrome Hearts se veselimo igranja na Glastonburyju, ki je eno mojih najljubših prizorišč na prostem. Izvedeli smo, da je zdaj BBC postal partner Glastonburyja, od nas so zahtevali, da bi naredili številne stvari na način, ki nas ni zanimal. Videti je, da je zdaj Glastonbury pod nadzorom korporacije, ni več takšen, kot se ga spomnim.« Dodal je, da upa, da si bodo oboževalci njegov nastop ogledali na katerem drugem prizorišču.

Zamenjava dvoranskih nastopov

BBC že vrsto let predvaja nastope s festivala na svojih televizijskih in radijskih postajah, tudi Youngovega zadnjega iz leta 2009 so predvajali. Letos so ga povabili z namenom, da preusmerijo festival nazaj k njegovim rokerskim koreninam. Neil Young bi bil odličen, tudi njegova skupina je izjemna. Glasbenik je minuli teden razkril, da bi rad zamenjal vse dvoranske nastope s koncerti na prostem, ko načrtuje koncertno turnejo za leto 2025.

»Dvoranski koncerti bi bili preveč tvegani, prihajajoče poletje si ne želimo odpovedovati koncerte zaradi zdravja,« je dejal. V skupini The Chrome Hearts nastopajo kitarist Micah Nelson, klaviaturist Spooner Oldham, basist Corey McCormick in bobnar Anthony LoGerfo.

Prvi zvezdnik letošnjega druženja bo skoraj 80-letni Rod Stewart, ki ni nastopil na Piramidnem odru že triindvajset let, zdaj se bo vpisal med najstarejše na tem festivalu – Burt Bacharach je nastopil leta 2015 v starosti 87 let, Paul McCartney leta 2022, prav tako star 80 let.