Največja skrivnost Agathe Christie: Moževa nezvestoba ji je skoraj uničila življenje

Angleška pisateljica Agatha Christie upravičeno slovi kot največja pisateljica, kar jih je kdaj živelo. »Kraljica zločina« ali »kraljica skrivnosti«, kot so jo poimenovali, je v svoji šest desetletij dolgi karieri napisala več kot 80 knjig, od tega kar 66 detektivskih romanov in 14 zbirk kratkih zgodb, poleg tega pa je ustvarila tudi številne gledališke igre, med njimi uspešnico Mišelovka, ki velja za najdlje vztrajajočo predstavo na gledališkem odru – leta 1952 so jo premierno predstavili na londonskem West Endu, kjer jo uprizarjajo še danes.

V Guinnessovi knjigi rekordov je Christiejeva kronana za avtorico najbolje prodajanih romanov vseh časov, katere dela so bila doslej prodana že v dveh milijardah izvodov, dosežek, ki ga prekašata zgolj Biblija in William Shakespeare. In tako kot slednja tudi Agathina dela ostajajo relevantna več kot 100 let po njihovem nastanku. K njenim kriminalkam se vedno znova vračajo zvesti bralci, vsako leto pa svet umorov in premetenih, a podcenjenih detektivov (Hercula Poirota in Miss Jane Marple) odkrijejo nove generacije.

A Christiejeva je poleg vseh skrivnostnih primerov, ki si jih je izmislila v svoji literarni karieri, preskočila verjetno najbolj intrigantnega – 11-dnevno misteriozno iskanje nje same. 3. decembra 1926 je namreč izginila s svojega doma, poznavalci njenega življenja pa si še danes niso enotni glede tega, kaj se ji je takrat zgodilo ...

