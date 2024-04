Estetski kirurg razkriva: najlepši moški na svetu je …

Dejstvo je, da je lepota subjektivna in da nekdo, ki se zdi lep enemu, ni takšen tudi za drugega. Vendar obstajajo določene zakonitosti in lepotni standardi, po katerih se v družbi presoja, kdo je bolj in kdo manj lep.

Priznani britanski estetski kirurg Julian De Silva je s pomočjo računalniške aplikacije, ki upošteva pravilo zlatega reza, stare metode, ki so jo za določanje ideala uporabljali že Grki, naštel deset najlepših moških na svetu, pri tem je izračunal še, v kolikšnem odstotku se približajo idealu.

Tu je njegova lestvica

10. mesto: Dwayne Johnson 86,07 odstotka

9. mesto: Henry Golding 87, 98 odstotka

8. mesto: George Clooney 89,91 odstotka

7. mesto: Chris Evans 91,9 odstotka

6. mesto: Robert Pattinson 92,15 odstotka

5. mesto: Jude Bellingham 92,22 odstotka

4. mesto: Harry Styles 92,30 odstotka

3. mesto: Michael B. Jordan 93,46 odstotka

2. mesto: Chris Hemsworth 93,53 odstotka

1. mesto: Rage-Jean Page 93,65 odstotka