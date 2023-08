Najbolj seksi babica na Balkanu Rusom rekla ne, pojasnila tudi zakaj

Balkanska pevska zvezda Neda Ukraden poletje preživlja delovno, a ne gre za petje, temveč prenavlja družinsko hišo v Lepetanih v Boki Kotorski.

Za Kurir.rs je razkrila, da tudi ko je na dopustu, zanjo pravzaprav ni počitka. »Ko imaš hišo, je treba veliko delati. Vedno so kakšne obnove, tudi rastline je treba vzdrževati. Zdaj so na vrsti ploščice na dvorišču. Zame je to aktiven dopust,« je pojasnila bosanska pevka.

Rusom rekla ne

Kot je razkrila, so njeno hišo v Črni Gori želeli kupiti Rusi, a ni pristala na njihovo ponudbo. »Zame je ta hiša več kot nepremičnina. V tem kraju je bila rojena vsa družina mojega nekdanjega moža Milana Bilbije. Tja me je pripeljal v 70. letih in takoj sem se zaljubila vanjo. S prodajo te hiše bi svoje vnuke prikrajšala za lepe trenutke,« je še povedala.