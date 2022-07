Znana balkanska zvezdnika v knjigi: kaj sočnega bosta razkrila?

Glasbenika Neda Ukraden in Željko Bebek bosta izdala biografiji. To naj bi se, kot napovedujeta, zgodilo letos. Bebek je za zdaj bolj redkobeseden, Neda pa je razkrila, da se bo naslov njene biografije glasil Zora je svanula, in sicer po njeni največji uspešnici.

»V njej nisem opisala le svojega življenja, pesmi, zanimivih srečanj in avtorjev, s katerimi sem sodelovala, ampak tudi čas in domovino, v kateri sem živela in ki je ni več. V kratkem bo izšla, upam, da tudi v slovenščini,« pravi pevka. Branje obeh biografij bo nedvomno zanimivo za njune oboževalce.

Oba sta na sceni že nekaj desetletij, doživela in izkusila sta veliko. Pri Bebeku bo bržkone najbolj sočno poglavje o legendarni skupini Bijelo dugme, katere pevec je bil dolga leta. Zvezdniška zasedba je razpadla, precej prepirov je bilo med Bebekom in Goranom Bregovićem. O tem, da ga še vedno povezujejo s skupino, pravi, da je to zaključena zgodba, da pa so ostali lepi spomini. Prav tako bo zanimivo pripovedovanje o njegovem zakonu s 34 let mlajšo ženo, s katero imata družino.

Željka nikoli niso skrbele govorice, ki so se dotikale njegovega zakona. FOTOGRAFIJI: PROMOCIJSKI MATERIAL

Njun zakon je zaradi razlike v letih večkrat buril domišljijo, pevec pa o vsem skupaj pravi le: »Uživam v svoji koži, še posebno ker sva z Ružico ustvarila družino, ki je za naju najpomembnejša v življenju.« Oba sta na kratko strnila tudi misli o prihajajočih biografijah in prehojeni poti. »Veliko je stvari, ki bi jih ljudje spremenili v življenju, če bi imeli priložnost, vendar sam ne bi spremenil ničesar,« je kratek Željko.

Neda pa pravi: »Imam zares bogato kariero, o kakršni nisem sanjala. Neumno bi bilo razmišljati, ali bi lahko kaj naredila drugače. Vedno se da drugače in boljše, a tudi to, kar sem ustvarila, ni slabo, mar ne? Peti več kot pet desetletij, še vedno biti zanimiv ljudem in se veseliti vsakega nastopa, to je velik uspeh in sanje vsakogar, ki se ukvarja s tem poslom.«