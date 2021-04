Najbolj osamljen rojstni dan za britansko kraljico

Ob vsakem rojstnem dnevu kraljevi izdajo nov uradni portret, ta je nastal lani ob 99. rojstnem dnevu princa Filipa. FOTO: Reuters

Princ Harry je prejšnji teden iz Kalifornije priletel na pogreb dedka, kot kaže, pa bo obisk nekoliko podaljšal in babico obiskal na njen rojstni dan. FOTO: Reuters

Filipovo bogastvo Elizabeti II.?

Na današnji dan pred 95 leti se je v britansko kraljevo družino rodila, ki je pozneje postala ena najbolj priljubljenih in najdlje vladajočih britanskih monarhov. A današnji dan, ki bi moral biti poln veselja, druženja in topovskih salv, bo vse prej kot to. Že lani kraljica Elizabeta II. rojstnega dneva, ki ga tradicionalno praznuje dvakrat, aprila običajno v krogu družine, nato pa junija še z velikim javnim slavjem, ki ga spremlja prelet vojaških letal, ni mogla užiti, kot bi si želela, saj so tudi v Veliki Britaniji že veljali ukrepi ob pandemiji novega koronavirusa. Tako je v 95. leto vstopila v družbi moža, s katerim sta eno leto preživela skupaj v tako imenovanem mehurčku, družinski člani pa so ji v glavnem morali voščiti na daljavo.Slovesnosti so iz enakega razloga odpovedane tudi letos, vključno z junijskimi, današnji dan pa bo za kraljico še bolj osamljen in žalosten: prvič bo rojstni dan preživela brez princa, ki ga je spoznala pri rosnih 13 letih in s katerim sta bila poročena kar 73 let, v začetku meseca pa je star 99 let umrl. Po osemdnevnem žalovanju so ga pokopali minulo soboto, za kraljico pa je takrat nastopilo še eno osemdnevno obdobje žalovanja. Zato letos tudi ne bo objavila novega portreta, kot je sicer običaj ob rojstnih dnevih vseh kraljevih.Dan bo minil brez tradicionalnih topovskih salv, bo pa najverjetneje lahko sprejela najožje družinske člane, ki jo od smrti moža izmenično obiskujejo in ji poskušajo čim bolj lajšati to težko obdobje v življenju. Tudi princ, ki je prejšnji teden priletel iz Kalifornije, da bi se udeležil dedkovega pogreba, bo obisk menda podaljšal, da bi bil babici v oporo na njen rojstni dan. Britanski mediji so namreč poročali, da naj bi se po prvotnem načrtu Harry v objem visoko noseče žene in njunega skoraj dveletnega sina vrnil v ponedeljek, a je bil včeraj še vedno na Otoku.Princ Filip naj bi imel ob smrti 27 milijonov evrov premoženja, večino je zaslužil, ko je bil poročen s kraljico Elizabeto II. Na leto je namreč iz kraljevega sklada, v katerega se za člane družine, ki opravljajo kraljeve obveznosti, kar je njihova služba, steka davkoplačevalski denar, prejemal skoraj pol milijona evrov plače. Ni pa znano, ali je denar prejemal tudi po letu 2017, ko se je upokojil in se nehal pojavljati na uradnih dogodkih. Večino premoženja naj bi zdaj dobila kraljica, menda dobrih deset milijonov in nepremičnine. Filipova 17-letna vnukinja lady, starejša hči princa, pa je menda že postala nova lastnica Filipove kočije in konj, saj sta bila oba z dedkom strastna ljubitelja konj in kočijaštva.