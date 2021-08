Lilibet ne bo krščena v Windsorju

Ni v navadi, da bi kraljica prisostvovala krstom otrok, ki so po nasledstvu daleč od prestola.

Zadnji, ki se ga je kraljica udeležila, je bil od princese Charlotte. FOTO: Mario Testino/Art Partner/Reuters

Lilibet Diana, hči princain, je v začetku septembra dopolnila tri mesece in počasi se bliža dan, ko jo želijo starši krstiti. Nedavno se je šušljalo, da naj bi Susseška za svojo hčer načrtovala krst v Veliki Britaniji, v dvorcu Windsor, in to kar v prisotnosti kraljice, dekličine prababice. Željo je menda izrazil princ Harry, kot kaže, pa iz tega ne bo nič in bo Lili krščena kar v mamini domovini.Da krsta ne bi mogli izvesti tako, kot si ga je zamislil Harry, je bilo jasno že takoj, je dejala strokovnjakinja, ki podrobno spremlja dogajanje na britanskem dvoru, saj bi kraljica najverjetneje vabilo zavrnila. »Kraljice Elizabete II. ni bilo na krstih zadnjih nekaj potomcev in Harryjeva želja bi jo spravila v neugoden položaj. Ni v navadi, da bi kraljica prisostvovala obredom otrok, ki so po nasledstvu daleč od prestola, kar Lilibet vsekakor je,« je dejalaViri blizu kraljevim dodajajo, da bi bilo hinavsko, če bi Susseška želela za hčer kraljevi krst, glede na to, da sta nedavno javno očrnila celotno družino, česar Harryjevi sorodniki ne bodo tako kmalu pozabili. »Menim, da je nov načrt skovala Meghan. Morda ji je jasno, da prvoten ni uresničljiv, zato si ne želi nakopati sramote, ko bi se razvedelo, da je kraljica njeno prošnjo zavrnila. Ne nazadnje je za Meghan zelo pomemben ugled in kako je prikazana v javnosti,« je dejal vir blizu Susseškima. Glede na to, da je bila pred poroko s Harryjem krščena v Veliki Britaniji, saj ni pripadala Anglikanski cerkvi, tam pa sta prva zakramenta prejela tudi njen mož in sin, bo Lilibet tako prva in edina članica družine Sussex, ki bo krščena v Kaliforniji.