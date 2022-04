Princ Harry na Nizozemskem ne bo bolj varen

Princ Harry bo čez en teden odšel na Nizozemsko, kjer se bo udeležil odprtja iger Invictus, ki jih je ustanovil in katerih pokrovitelj je, tam pa naj bi ostal kar ves teden, kolikor bodo trajale. Gre za mednarodno športno tekmovanje, na katerem sodelujejo nekdanji vojaki, ki so bili med služenjem ranjeni ali so zboleli.

Mene bi veliko bolj skrbelo za varnost na dogodku, ki ga organizira dobrodelna organizacija, povezana z vojsko.

Čeprav zagotovo nihče ne more trditi, da bo Harry v Evropo res prišel, pa je sam to že potrdil, kar je presenetilo mnoge, saj so ga kraljevi prejšnji teden pogrešali na slovesnosti v spomin na princa Filipa. Kot smo že pisali, ga v London ni bilo zaradi spora z britanskim notranjim ministrstvom, ki mu ni hotelo izpolniti želje po dodatnem varovanju, saj da se policistov ne da najeti, varujejo le osebe na določenih položajih.

Nizozemska policija sicer bo sodelovala s Harryjevimi osebnimi varnostniki, a kot pravi nekdanji inšpektor metropolitanske policije, tudi tam ne bo kaj dosti drugače, kot bi bilo v Londonu, kljub temu pa Harryja, kot kaže, za varnost na Nizozemskem ne skrbi.

»Sanja se mi ne, kaj se mu plete po glavi in zakaj misli, da bo tam bolj varen, kot bi bil tukaj. V Londonu res ne bi imel varovanja samo zase, bi pa na slovesnost prišel skupaj z bratom in očetom, ki imata dodeljeno varovanje, in ti ljudje bi poskrbeli tudi zanj. Mene bi veliko bolj skrbelo za varnost na dogodku, ki ga organizira dobrodelna organizacija, povezana z vojsko,« je dejal Ken Wharfe, prepričan, da je šlo pri obisku Velike Britanije bolj za kaprico kot dejanski strah.

Lani, ko je prišel na Filipov pogreb, se je še počutil povsem varnega. FOTO: Gareth Fuller/Reuters

»Harry si želi, da bi bilo vse, kot je bilo, ko je bil še član kraljeve družine, a to tako ne gre,« je še dodal nekdanji policijski inšpektor.