Na kraljevem dvoru pričakujejo sredi februarja, ali bo deček ali deklica, je še skrivnost

Fotografija, s katero sta naznanila prihod novega člana, ob njej pa zapisala, da se neznansko veselita leta 2021. FOTO: Instagram

Mali Brooksbank naj se ne bi rodil v zasebnem krilu Lindo londonske porodnišnice, ampak v kateri od drugih zasebnih bolnišnic.

Ko sta princesain njen možseptembra naznanila, da pričakujeta prvega otroka, sta dejala le, da se jima bo nov družinski član pridružil v začetku letošnjega leta, zdaj pa je vir blizu kraljevemu paru razkril, da naj bi se to zgodilo že zelo kmalu, namreč sredi prihodnjega meseca.Ali bo deklica ali deček, ostaja skrivnost. Naraščaja se zelo veselita princesina oče in mama princin, saj bo to njun prvi vnuk, veseli ju tudi, da sta se Eugenie in Jack med prazniki, ko so zaradi širjenja novega seva novega koronavirusa v Veliki Britaniji močno poostrili ukrepe in zaprli državo, preselila k njima. Tako se lahko Eugenie sprosti in pripravi na prihod otroka, saj zanjo skrbi mama, ki je menda navdušena nad tem, da lahko spremlja, kako se otrok razvija, ter pomaga hčerki.Brooksbankova sta se lani preselila v kočo Frogmore, ki jo je kraljicaob poroki podarila princuin njegovi ženi, a je par Otok zapustil, ker se, kot kaže, ne nameravata več vrniti, vsaj ne za dlje, pa sta kočo ponudila Eugenie in njenemu možu. Ta sta hišico, ki jo obdaja velik vrt, takoj začela pripravljati na prihod malčka in menda jima je tam tudi zelo všeč.Mali Brooksbank, ki bo deveti kraljičin pravnuk, nedolgo za njim pa pričakuje še desetega, saj gre proti koncu tudi nosečnost, naj se ne bi rodil v zasebnem krilu Lindo londonske porodnišnice, kjer rojevajo najpomembnejši člani kraljeve družine, ampak v kateri od drugih zasebnih bolnišnic. Eugenie je denimo, enako kot njena sestra, na svet prijokala v bolnišnici Portland, ki ne spada pod okrilje britanske nacionalne zdravstvene službe, ampak je v lasti Američanov.