Na Hrvaškem zasledili superjahto enega izmed najbogatejših Zemljanov

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos te dni pluje na Hrvaškem na svoji okoli pol milijarde evrov vredni superjahti Koru. Jahta, ki je dolga 127 metrov, je ena največjih jadrnic na svetu, spominja pa na tiste iz začetka 20. stoletja. Portal sicer ne navaja, kje na Hrvaškem so jo videli. Hrvaški portal je samo objavil fotografijo plovila in fotografijo Bezosa s partnerko Lauren Sanchez na njej.

Koru je velika jadrnica s tremi jambori, visokimi do 39 metrov, bazenom na krovu in čutno morsko deklico na premcu, ki je podobna Bezosovi partnerki, je maja poročal New York Times v članku, ko so Bezosa s partnerko prvič videli na tej jadrnici ob španski obali, potem ko jo je podjetje Oceanco letos zgradilo na Nizozemskem.

Pomožna ladja dolga 76 metrov

Po navedbah ameriškega časnika Koru večinoma poganja veter in je zaradi tega in druge tehnološke opreme verjetno ena najbolj ekoloških jaht, ki trenutno plujejo po morjih. Spremlja jo 76 metrov dolga pomožna ladja Ebeona.

Ime Koru prihaja iz jezika novozelandskih staroselcev Maorov, ki pomeni zvitek ali zanko, in se nanaša na spiralno obliko novega razprtega lista srebrne praproti. V maorski umetnosti pomeni simbol novega življenja, rasti in miru.

Po poročanju Indexa lahko na plovilu biva do 18 gostov in do 40 članov posadke, vključno s kapitanom. Na seznamu največjih jaht na svetu je na 32. mestu. Je tudi največja jahta, ki jo je doslej zgradilo podjetje Oceanco. Bezos bo letno za njeno vzdrževanje potreboval okoli 25 milijonov evrov.