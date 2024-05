Na dražbi Gininih stvari tudi Castrovo darilo

PredmetiI niso nujno le nežive reči. Lahko so neizmerno več. So še kako zgovorne priče, ki pripovedujejo zgodbo življenja njihovega lastnika. Italijansko filmsko divo Gino Lollobrigida, ki se je je držal tudi naziv najlepše ženske na svetu, njena lastnina razkriva tudi kot fotografinjo in novinarko, ki je svojo pot do svetovne ikone začela kot študentka kiparstva. Vse to in še več pripoveduje več kot 700 predmetov, ki so se znašli na dražbi v Genovi.

Da je italijanska krasotica ljubila bleščavo in ekstravaganco, vemo. Na rdečih preprogah prestižnih dogodkov je kot magnet privabljala poglede v večernih toaletah, ki jih je rada požlahtnila z bisernimi ogrlicami z rubini in diamanti, prstani, okrašenimi s smaragdi. A precejšnji del njene zbirke nakita je svet že videl – tudi zaradi prodaje leta 2013, ko je igralka izkupiček 4, 5 milijona evrov namenila raziskavam terapij z izvornimi celicami. Nedavna dražba v Genovi pa razkriva pokojno igralko kot večplastno osebo.

Italijanska ikona je bila poročena s slovenskim zdravnikom, dobila sta sina Milka. FOTO: Profimedia

Med predmeti, za katere so se lahko potegovali zbiratelji, so se znašli dragoceni kosi nakita, izbrano pohištvo, dekorativni predmeti, slike in druge umetnine, celo nekatera filmska priznanja in plaketa, ki jo je 2018. dobila ob odkritju zvezde na hollywoodskem pločniku slavnih. A vendar je bila eden izmed vrhuncev dražbe preprosta ročna ura seiko.

Spor Milka in Andrea

»Za Gino z občudovanjem. Fidel Castro,« je vgravirano na hrbtni strani. Kubanski revolucionarni voditelj je bil njen velik občudovalec, ura pa je povezana tudi z nenavadnim intervjujem – ena najbolj glamuroznih filmskih zvezdnic se je namreč prebila do težko dostopnega politika. »Spraševala sem se, ali bo to nevarno ali ne. Slišala sem, da je vselej obdan z oboroženimi vojaki. A to me je tudi fasciniralo,« je tedaj priznala Gina. Skrbi so bile odveč, kubanskega vodjo je povsem omrežila, v spomin na njun pogovor pa ji je podaril uro s posvetilom. Na dražbi je bil na prodaj tudi fotoaparat, ki ga je La Lollo najraje uporabljala za portretne fotografije, med drugimi je v objektiv ujela Paula Newmana, Salvadorja Dalija in Henryja Kissingerja.

Ura, ki na prvi pogled ni nič posebnega, pripoveduje izjemno zgodbo neverjetnega intervjuja. FOTO: wannenesgroup.com

»Predmeti so ujeli življenje ženske, ki je bila vse prej kot običajna,« je ob dražbi dejal Guido Wannenes, prvi mož avkcijske hiše v Genovi. »Še posebno simbolna je ura, ki ji jo je podaril Castro – ko sta se srečala, jo je snel s svojega zapestja in jo podaril Gini. Ta gesta se je nedvomno zapisala v zgodovino.«

Vrednost izkupička ni znana, dražbo pa so organizirali, da bi poravnali dolgove, ki jih je Lollobrigidova pustila za seboj po smrti lanskega januarja. Preostanek naj bi si razdelila dediča, Milko Škofic ml., ki se je Gini rodil iz njenega zakona s slovenskim zdravnikom Milkom Škofičem, ter njen dolgoletni pomočnik in spremljevalec Andrea Piazzolla. Že več let sta na bojni nogi, njun spor je prišel celo na sodišče, ko je Milko obtožil Andrea, da se ta okorišča z ostarelo igralko in na njen račun bogati, zaradi česar je zahteval, da ga sodišče določi za materinega finančnega skrbnika.

95 let je dočakala.