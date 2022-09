Muskova bivša spomine na dražbo

Le kdo ob razhodu pomisli, da bo morda obogatel s spomini na razpadlo razmerje? A Jennifer Gwynne je nedvomno zadovoljna, da je obdržala vse, kar ji je kdaj podaril nekdanji fant, saj si lahko zdaj mane roke ob dobičku, ki se ji obeta. Njen bivši je namreč najbogatejši zemljan.

Elon Musk in Jennifer sta bila par med študijem na univerzi v Pensilvaniji, kjer sta v višjih letnikih oba delala kot svetovalca v študentskem domu, po diplomi iz fizike in ekonomije pa se je Musk odločil za nadaljevanje izobrazbe na Stanfordu. Šolanje je nato opustil in se posvetil prvim internetnim projektom. Z dekletom sta se takrat razšla, toda Jennifer se je lahko oklepala prijetnih spominov na zvezo, med drugim 18 fotografij, rojstnodnevne voščilnice in ogrlice, ki jo je prejela za božič in rojstni dan. Nakit sicer ni od muh, gre za zlato ogrlico s smaragdom iz zambijskega rudnika v lasti Elonovega očeta.

Smaragd na ogrlici je iz rudnika Elonovega očeta.

Spletna dražba pri RR Auction že nabira bajne ponudbe, veliko zanimanja je, kakopak, za ogrlico. »Za božič sva obiskala njegovo mamo v Torontu, kjer mi je podaril eno od številnih ogrlic, ki jih je njegova mama imela shranjene v posebnem kovčku. Elon je eno potegnil ven in mi pojasnil, da je smaragd iz očetovega rudnika, in mi jo podaril za praznike. Bila sem v veliki zadregi, ker nisem imela darila zanj, zato je rekel, da bo to tudi zgodnje rojstnodnevno darilo,« pojasnjuje Jennifer, ki je presenečena nad zanimanjem za voščilnico, katere cena bo nedvomno presegla deset tisočakov. Dražba bo potekala do jutri.