Kathrine Hepburn: bila je največja legenda zlate dobe (Suzy)

To, da je njen tudi rekord časovnega razpona od prve do zadnje nominacije (kar 48 let!), samo dokazuje, da je bila največja igralka, kar jih je videlo filmsko platno. Nastopala je v različnih žanrih, tako v komedijah kot literarnih dramah, znana pa je bila po svojeglavosti, neodvisnosti, trmasti naravi in odkritosrčnosti. Poznali so jo kot filmsko osebnost, ki je bila precej blizu številnim likom, ki jih je upodabljala, saj je pogosto igrala sofisticirane ženske z močno voljo. Kleno dekle Katharine Houghton Hepburn se je rodila 12. maja 1907 v Connecticutu kot druga od šestih otrok. Njen oč...