Mož Serene Williams razkril diagnozo: bolezen še zdaleč ni redka

Da ugriz klopa ni vedno nedolžen, saj te živali prenašajo nekatere bolezni, je že dolgo znano. Ena od njih je lymska borelioza, ki jo povzročajo bakterije Borrelia burgdorferi.

Če okužba ni pravočasno in pravilno zdravljena, pusti resne posledice na živčevju, sklepih in srcu. Tudi v Sloveniji ni redka, po podatkih NIJZ je bilo letos do 28. tedna prijavljenih 1.670 primerov.

FOTO: Nijz

Na srečo je prepoznavna po značilnem kožnem madežu, če se ta pojavi, zdravnik prepiše antibiotik, ki zatre nadaljnji razvoj bolezni.

Prav s to težavo se je soočil mož nekdanje teniške igralke Serene Williams Alexis Ohanian, ustanovitelj spletne platforme Reddit, ki je na družbenem omrežju X zaupal, da mu je bila po nizu zdravniških preiskav diagnosticirana borelioza, čeprav ni imel značilnega prvega kazalnika: madeža na koži.

To ga je sicer presenetilo, saj je zaupal, da živi v delu Združenih držav, kjer so klopi redki, in da ne preživi veliko časa v naravi.

Zapisal je še, da je bila okužba vendarle pravočasno odkrita in da bo kura z antibiotiki preprečila hujše posledice.

»Nič me ne more ustaviti,« je dodal in na koncu sledilce opozoril, da se ob simptomih zglasijo pri zdravniku.

Alexis še zdaleč ni edini med slavnimi, ki ga je doletela ta okužba. Bella Hadid in njena mama Yolanda, Alec Baldwin, Justin Bieber in Ben Stiller so le nekateri znani, ki so v javnosti večkrat pripovedovali o dolgotrajnih posledicah okužbe, ker jim ni bila pravočasno postavljena diagnoza.