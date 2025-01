Mladega igralca lani oživljali zaradi vejpanja, zdaj je umrl

Nekdanji zvezdnik britanske serije Hollyoaks, med letoma 1997 in 2001 je upodabljal Sola Patricka, je umrl star komaj 46 let. Paula Danana so zadnje leto življenja pestile hude zdravstvene težave.

Junija lani je staknil pljučnico, nato pa nenadoma ni več mogel dihati in je končal v bolnišnici. Morali so ga celo oživljati in dalj časa je preživel na intenzivni negi.

Odpoved pljuč naj bi bila posledica čezmerne uporabe vejpa, z napravo naj bi bil igralec po poročanju njegovih znancev ne le zasvojen, ampak povsem »obseden«. Ko si je dovolj opomogel, da je lahko odšel domov, so mu zdravniki zabičali, naj nemudoma preneha kaditi, v nasprotnem primeru bo končal na kisiku.

Ali je bila za njegovo prezgodnjo smrt kriva odpoved pljuč, ni znano.

Paul Danan sicer nikoli ni skrival težav z zasvojenostjo z različnimi substancami, že leta 2007 je skoraj umrl, potem ko je njuhal heroin.

Paul je sledilce še prejšnji teden razveselil z odlomkom iz avdicije za gledališko igro Williama Shakespeara Dvanajsta noč. To je bila njegova zadnja objava na družbenem omrežju.