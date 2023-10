Misija nemogoče: Tom Cruise se ne namerava pobotati z zakoncema Beckham

Nekdanji nogometaš David Beckham (48) in njegova žena Victoria (49) sta bila nekoč tesna prijatelja s hollywoodskim igralcem Tomom Cruisom (61), a je to prijateljstvo že nekaj časa »zamrznjeno«.

Zvezdnik Top Guna in nogometna legenda sta bila neločljiva, ko sta se zakonca Beckham leta 2007 preselila v Los Angeles, a kot poročajo tuji mediji, sedaj ne govorita več. »Tom je naredil vse zanje, ko se je družina Beckham preselila v Los Angeles, praktično jim je dal »ključe mesta«, je za National Enquirer povedal vir.

David Beckham in Victoria Beckham FOTO: Maja Smiejkowska, Reuters

»Priredil jima je zabavo, na kateri sta spoznala vse pomembne ljudi, in takoj, ko jima je uspelo, sta ga brcnila,« je povedal vir in dodal, da bi bila ponovna vzpostavitev stika res misija nemogoče. »Še vedno je jezen nanju in nima namena ponovno postati njun prijatelj. David in Victoria sta poskušala ugotoviti, ali obstaja kakšna možnost, da bi se pobotali, a ju Tom ni upošteval, zato je logično, da ga kasneje nista povabila več na noben dogodek.«

»Tom misli, da bi se morala bolj potruditi,« pravi vir. Zakonca Beckham naj bi se distancirala od igralca, ker ju je fanatično poskušal spraviti v scientološko cerkev, katere zvesti član je, poroča mondo.rs.