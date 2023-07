Mick Jagger žural do jutra za 80 let

Leta ne pomenijo nič! So zgolj nepomembna številka, v resnici si namreč star natanko toliko, kolikor se počutiš. In Mick Jagger, ki mu je rojstni list v sredo sicer pokazal že 80 let, jih po tem prepričanju ne more imeti več kot petindvajset. Prvi glas kultnih Rolling Stonesov, ki je s svojimi vselej energičnimi nastopi in izjemno odrsko prezenco definiral pojem frontmana, ni danes namreč nič manj energičen in poln življenja kot v mladosti. Zato je tudi svoj okrogli in že precej častitljivi jubilej praznoval natanko tako, kot bi od rockerskega mačka, ki še vedno skače po odrih in na noge dviguje večdesettisočglave množice, pričakovali – z žuriranjem do zgodnjih jutranjih ur.

Pijača v potokih

Pomanjkljivo oblečene plesalke, ki so ozaljšane s perjem in bleščicami izžarevale seksualnost in v misli priklicale brezskrbno živahnost brazilskega karnevala. Pijača v potokih. Bend, ki je igral živo glasbo, seveda tudi nekatere največje uspešnice slavljenčeve zasedbe. Ter seznam gostov, ki se je bral skoraj kot imenik najbolj slavnih in prepoznavnih obrazov zabavne industrije. Tako bi lahko na kratko povzeli Jaggerjevo rojstnodnevno slavje, ki so ga z nazdravljanjem začeli pri njem doma v petični londonski soseski Chelsea, nadaljevali in zaključili pa v tamkajšnjem nočnem klubu Embargo Republica.

Na slavje je priletel tudi Lenny Kravitz in mu zapel. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Dež, ki je v sredo zvečer jokal z londonskega neba, ni prav nič skazil veseljaškega vzdušja, ki je bilo pri Micku doma ob deveti večerni uri že v polnem razmahu. Kaj se je dogajalo za zidovi njegovega doma, vedo sicer le povabljenci, a ti so začeli odhajati že ob pol enajsti zvečer. Toda nikakor ne domov v postelje, ampak na tisti pravi, razposajeni del zabave v bližnji nočni klub.

Nekateri zaradi njega prileteli od precej daleč

»Mick s plesišča tako rekoč ni stopil, vso noč je plesal,« je povedal vir in dodal, da je bil slavljenec presrečen, da je ta svoj posebni dan lahko preživel v družbi prijateljev in družine, nekateri so zgolj zaradi njega namreč prileteli od precej daleč in prekinili dopust. Med slednjimi je bil hollywoodski težkokategornik Leonardo DiCaprio, ki je zaradi Jaggerja priletel z Ibize. »Leo in Lenny Kravitz sta mu začela peti vse najboljše, po prvih taktih pa so se jima pridružili še drugi.« Med temi so bili tudi filmar Baz Luhrmann, modna oblikovalka Stella McCartney, igralka Anjelica Huston, Jaggerjeva bivša žena Jerry Hall in zdajšnja izbranka, menda celo zaročenka Melanie Hamrick, pevčevi hčeri Georgia May in Elizabeth ter njegov mlajši brat Chris.

Z Mickom je njegovi okrogli številki nazdravljal tudi Ronnie Wood, kitarist Rolling Stonesov. Na povabilo Jaggerjevega sina Lucasa pa je na zabavo menda priletel tudi sin monaškega princa Alberta Alexandre Grimaldi. »Bilo je nepozabno slavje.«