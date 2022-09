Michelle in Barack Obama ločena, živita vsak pod svojo streho

Že pred časom so se pojavile govorice, da v odnosu Michelle in Baracka Obame ni tako, kot bi moralo biti, in da sta tik pred ločitvijo. V zadnjih dneh se je pojavila nova podrobnost: zakonca se skušata izogniti ločitvi in živita vsak na svojem koncu države (da živita ločeno, poroča Globe). Ali bosta še kdaj našla našla skupni jezik, bo pokazal čas, je pa tako imenovani 'neimenovani vir' (kadar gre za slavne ljudi, je običajno vedno tako) o njunem skupnem pojavljanju povedal: »Kadar koli sta skupaj, se zdi, da si gresta na živce. Čeprav pred kamerami igrata zgledno zakonsko življenje, se razpoke kažejo.« A dejanska ločitev menda ni v igri ...

Njuno poznanstvo se je začelo 1989 v čikaški odvetniški pisarni. Ni šlo za ljubezen na prvi pogled, sta pa se nekje vmes našla. Večkrat jo je povabil na zmenek in večkrat ga je zavrnila. Na koncu je vendarle privolila in po tistem zmenku hodita po skupni poti. Leta 1991 jo je zasnubil, naslednje leto sta si obljubila večno zvestobo. Leta 1998 se je rodila Malia, Sasha pa je na svet privekala skoraj tri leta kasneje. Vmes je bil predsednik, družina je živela v Beli hiši, po dvakratnem mandatu pa so jo zapustili. Hčeri sta danes že odrasli in sta zapustili skupni dom.

Kaj je razlog za težave v zakonu? Nekateri mediji pišejo, da hollywoodske sanje Michelle Obama, ki da s svojo produkcijsko hišo Higher Ground skuša osvojiti Hollywood. »Michelle si tako želi postati eno velikih imen v Hollywoodu, da nima časa poslušati Barackovega stokanja o politiki,« je dodal vir. Po drugi različici naj bi kriza nastale zaradi hčera, zaradi njunega brezglavega zapravljanja: »Nenehno se prepirata zaradi načina življenja deklet, zaradi zapravljanja denarja v prestižnih restavracijah, za obleke in razna lepotičenja.« Zdaj ko otrok ni več z njima, ju menda nič več ne druži ...