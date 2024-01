Michaelu Boltonu tumor preprečil koncerte

Ameriški pevec Michael Bolton, ki je glasbeno pot v 70. letih začel kot heavy metalec, a je svetovno občinstvo nato osvojil z romantičnimi baladami, kot sta When a Man Loves a Woman in Missing You Now, bi moral imeti vsaj do poletja polne roke dela.

Šestim februarskim koncertom v ZDA bi morali slediti marčevski in aprilski, julija pa naj bi s pevsko gostjo Bonnie Tyler zavzel oder slovite londonske dvorane O2.

Zaslovel je z romantičnimi baladami. FOTO: Press

Spomladanske koncerte je moral prečrtati, veliko vprašanje pa je tudi, ali bo že dovolj pri močeh za poletne nastope. Sedemdesetletnik je med božičnimi prazniki namreč prestal operacijo zaradi možganskega tumorja, zdaj pa vse moči usmerja v okrevanje.

Božični praznični čas je obdobje veselja in upanja, ko zremo v prihodnost in se sprašujemo, kaj nam prinaša naslednje leto. A za Boltona je bil ta čas poln negotovosti in strahu. Življenje ga je, tako je zapisal, v izteku lanskega leta postavilo pred težko preizkušnjo. »Tik pred božičnimi počitnicami so mi zdravniki odkrili tumor na možganih, ki je zahteval takojšnjo operacijo.«

75 milijonov plošč je prodal.

Dvakratni prejemnik grammyja je v nesreči vendar imel tudi srečo, poseg je namreč uspel. »Zdaj sem doma. Okrevam. Obdan sem z ogromno ljubezni in podpore svoje družine,« je dejal in dodal, da se mora v celoti posvetiti okrevanju, zaradi česar si od glasbe in nastopanja jemlje nekajmesečni premor. »Vedno je najtežje, ko moraš razočarati oboževalce in odpovedati koncerte. A vedite, da trdo delam, da bi čim hitreje okreval in se vrnil.«

Čim prej se želi vrniti na oder. FOTO: voranc Vogel