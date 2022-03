Michael Sheen in Anna bosta spet zibala (FOTO)

Starejši ko si, hitreje ti mineva čas, pravijo. Tako očitno razmišlja tudi valižanski igralec Michael Sheen, ki je, vsaj pri prenašanju svojega genetskega materiala, zdaj prestavil v najvišjo prestavo. Kajti če sta se med rojstvom njegove prvorojenke Lily, ki mu jo je rodila bivša ljubezen Kate Beckinsale, in hčerke številka dve, Lyre, ki se mu je rodila iz ljubezni z Anno Lundberg, odvrteli več kot dve desetletji, je zdaj očitno spet pripravljen zibati.

V osemletnem razmerju s Kate Beckinsale se mu je rodila hčerka Lily. FOTO: Osebni Arhiv

Zgolj dobri dve leti po tem, ko je z Anno v prvo postal oče. »Zdi se, da je na poti še eden!« je radostno čivknil in pokazal izbrankin že lepo zaobljeni trebušček.

Prihaja angelček

Pred manj kot tremi leti, bilo je maja 2019, se je začelo šepetati o iskricah med Michaelom in skoraj pol mlajšo Anno. Toda tedaj se nista odzvala na govorice, sta jih pa več kot potrdila pičla dva meseca pozneje, tako z besedami kot z dejanji. Ljubezen sta namreč obelodanila kar z novico o Annini nosečnosti, ki je presenetila tudi sveža zaljubljenca.

Zaradi pandemije je lahko ves čas posvetil svoji mladi družinici. FOTO: Osebni Arhiv

»S partnerico pričakujeva najinega angelčka,« ki je na svet pokukala konec septembra 2019. In čeprav sta se novopečena oče in mama ravno dobro znebila menjavanja njenih umazanih pleničk, bosta že čez nekaj mesecev morala spet visoko zavihati rokave in še enkrat začeti od začetka. Lyri se bo pridružila mlajša sestrica ali bratec.

Že precej na začetku ljubezni sta dobila otroka, a sta imela srečo v nesreči, da se je malce zatem svet znašel v primežu pandemije in ljudi prisilil, da ostajajo med štirimi zidovi. Za večino težka preizkušnja, zanju pa skoraj blagoslov, saj jima je vsiljeno zaprtje podarilo dragoceni čas, da drug drugega temeljito spoznata in uživata ob svoji dojenčici. »Po Lyrinem rojstvu sva želela ostati doma in čas preživljati kot družina. Imava vrt, vreme v Walesu je spomladi in poleti prijetno, zato smo se med vsesplošnim zaprtjem v resnici imeli čudovito,« je priznal zvezdnik.

Igralčeva nova sopotnica je s 27 leti le pet let starejša od Michaelove prvorojenke.

Anna pa je dodala, da je bilo to, da je bil Michael lahko z njima doma, nenadejano razkošje. »Običajno je v nenehnem prihajanju in odhajanju, zdaj pa je bil v resnici in v celoti z nama. Lahko smo se povezali kot družina, kar je bilo čudovito. In Lyra je ta čas oboževala.«