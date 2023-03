Meni, da ju obiskuje kraljica

Nekdanja snaha pokojne britanske kraljice Elizabete II. Sarah Ferguson je v intervjuju za britansko revijo, v katerem je sicer predstavila svoj novi roman, nekaj besed namenila tudi priljubljeni vladarici, ki je umrla septembra lani, stara 96 let. Čeprav Sarah, znana kot Fergie, že desetletja ni več članica kraljeve družine, pa je z mnogimi od njih ostala v dobrih odnosih, ne nazadnje še vedno živi z bivšim možem, princem Andrewom.

Sandy in Muick nista smela manjkati na pogrebu. FOTO: Peter Nicholls, Reuters

»Poskrbela je, da si se ob njej takoj sprostil. Biti v navzočnosti kraljice je zastrašujoče, to je res pomembna in vplivna oseba, a Elizabeta je vedela, kako ravnati z ljudmi, da se bodo počutili dobro. Bila je moj idol,« je dejala Fergie in dodala, da je imela hvalevredno sposobnost, meni, da tudi po zaslugi njene močne vere, da je ves čas in v vsaki situaciji natanko vedela, kaj mora storiti.

Biti v navzočnosti kraljice je zastrašujoče, a ona je vedela, kako ravnati z ljudmi, da se bodo počutili dobro.

Mama princes Beatrice in Eugenie je dejala tudi, da se je, kljub vsem zasebnim dramam, počutila več kot počaščeno, da je bila kraljičina snaha. »Bili so časi, ko sem ure in ure razmišljala, da nekateri vse življenje čakajo, da bodo morda nekoč srečali kraljico in z njo spregovorili stavek ali dva, jaz pa z njo pijem čaj. Nekako se je vse skupaj zdelo bolj kot sanje, ne resnično življenje,« se spominja 63-letna rdečelaska. Po kraljičini smrti sta z Andrewom prevzela skrb za valižanska ovčarja, ki so ju Elizabeti II. podarili Andrew, Eugenie in Beatrice, da bi si z njima krajšala čas po moževi smrti. Sandy in Muick sta menda eno samo veselje, pravi Fergie, ki je prepričana, da psa še vedno čutita Elizabetino prisotnost: »Tu in tam začneta družno lajati v prazno. In kadar v bližini ni veverice ali česa drugega, kar bi lahko vzbudilo njuno pozornost in zanimanje, sem prepričana, da ju je prišla obiskat kraljica. Psi začutijo stvari, ki jih ljudje ne, to je dejstvo.«