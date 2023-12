Razočaranje za sina princa Harryja in Meghan Markle

Vojvodinja Sussex je sodelovala v posebni pogovorni oddaji Netflixa z naslovom The After, kjer je klepetala v družbi filmskega igralca in producenta Davida Oyelowoja in fotografa ter aktivista Misana Harrimana.

Pogovor se je odvijal na domu Meghan Markle, princa Harryja in njunih dveh otrok princa Archieja ter princese Lilibet v Montecitu.

Med njim je Meghan zaupala, da njen sin posnema Harrimana, ki je med drugim posnel kar nekaj družinskih portretov družine Sussex.

»Občudovanje je veliko,« je dejala Meghan. »Najinemu štiriletniku, pardon, kot nas sam vedno popravlja, štiri in pol letniku, je Misan pokazal, kako se fotografira. Archie je bil navdušen in kupila sem mu fotoaparat.«

»Vendar je zgrožen ugotovil, da ni, kot Misanov, Lecia,« je v smehu pripovedovala Meghan.

»Rekla sem mu, da Lecie ne bo dobil. Niti za božič,« je nadaljevala Meghan. (Konec koncev aparat, kot ga ima fotograf stane več tisoč dolarjev.)

»Torej hvala za tako velik navdih!« je se v šali zahvalila fotografu.

A očitno ni le vzornik tisti, ki je kriv za Archiejevo navdušenje nad fotografijo. Zelo rada je fotografirala njegova prababica kraljica Elizabeta II. in pogosto uporabljala Lecio, tudi mama in oče sta že večkrat pokazala spretnost s fotoaparatom.

Archie torej pod smrečico ne bo dobil želenega darila, je pa Harry v enem prejšnjih pogovorov povedal, kaj mu je nekoč za božič kupila prababica kraljica Elizabeta II.

Leta 2021 je princ kot gost nastopil v pogovorni oddaji The Late late Show, kjer je zaupal Jamesu Cordenu:

»Babica me je vprašala, kaj bi Archie rad za božič in z Meg sva dejala, da bi rad imel pekač za vaflje. Babica mu ga je poslala in sedaj vedno za zajtrk Meg pripravi organsko mešanico za vaflje.«

Meghan je prejšnji mesec na rdeči preprogi prireditve Variety's Power of Women v Los Angelesu odgovorila na vprašanje, katera je njena najljubša praznična tradicija:

»Kako čudovito vprašanje. Najina malčka sta še malčka in uživamo čisto vsak trenutek.«

Meghan in princ Harry, ki sta se v Kalifornijo preselila leta 2020, bosta tudi letošnje, tako kot večino božično-novoletnih praznikov, preživela v krogu najožje družine.

Skupaj s kraljevimi sta na gradu Sandringham božič praznovala leta 2017 in 2018.