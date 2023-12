Zabavne izpovedi slovenskih staršev: Ali Božiček sploh obstaja?

December je za otroke gotovo najbolj pravljičen čas v letu. Naši najmlajši celo leto sanjajo o njem in nestrpno pričakujejo starega prijaznega gospoda iz severa z belo brado in rdečo mehko obleko.

Ko sama pomislim na svoje otroštvo in praznično božični čas, se nikakor ne morem spomniti, kdaj je nastopil tisti trenutek, ko sem izvedela skrbno varovano skrivnost o treh dobrih možeh. Se pa spomnim, da je staršema uspela vrhunska potegavščina, ko so me že obdajali rahli dvomi o njihovem obstoju. Na božično jutro, ko so nas pod jelko pričakala darila, so z zunanje strani do okna, pri katerem je stala jelka, vodile stopinje. Ker je bilo vse zasneženo, so se lepo videli odtisi škornjev, ki so prišli do okna in potem od tam tudi odšli. Ker sem bila »brihta«, no, tako sem si vsaj takrat mislila, sem takoj stekla do vhodnih vrat, da bi dokazala, da so stopinje po drugi strani nato vodile nazaj v hišo, a glej ga zlomka, teh stopinj ni bilo. Spomnim se, da sem stala na vhodu in zbegano gledala levo in desno. Nič mi ni bilo jasno. Kako je to mogoče? Kdo je pustil sledi? To je bil zame dokaz, da čarobni mož obstaja.

»Sedemletnik je prišel do zaključka, da je pravi Božiček mrtev in da so ga nasledili njegovi potomci.« FOTO: Marko Feist

Kako in kdaj sem spoznala veliko skrivnost, se ne spomnim. Svoje prigode o tem, kako so se začeli o resničnem obstoju Božička in drugih dobrih mož začeli spraševati njihovi otroci, so z nami delili nekateri starši.

Mali dvomljivci z bujno domišljijo

Zgodba mame Sandre: »Hči je stara osem let in mislim, da je tik pred tem, da ugotovi veliko resnico. Nekajkrat me je že vprašala: »Božiček ne obstaja, kajne?« Namesto da bi njeno trditev potrdila ali ovrgla, sem jo vprašala, kaj ona meni in zakaj tako meni. Običajno začne razglabljati in na široko polemizirati. Enkrat je celo prijateljici, ki ni več verjela v njegov obstoj, dejala: »Ali res misliš, da bi šli starši nakupovat in zapravili kup denarja za igrače, jih doma skrili, zavili in jih na božično noč postavili pod drevo? Da bi se tako zelo potrudili dajati vtis, da jih niso oni kupili?«

Kako si je sedemletnik razložil, da vidi dobrega moža na vsakem koraku, nam je povedala mamica Maša: »Sedemletnik je prišel do zaključka, da je pravi Božiček mrtev in da so ga nasledili njegovi potomci. Tako si je namreč razložil dejstvo, da niso vsi enaki in da lahko obišče otroke po vsem svetu v eni noči. Ko mi je to povedal, sem se le nasmehnila in rekla, da morda pa res, da bi bila to logična razlaga.«

»Hči mi je pri šestih letih rekla: Mami, saj vem, da ne obstaja.« FOTO: Marko Feist

Nekateri pa se odločijo, da bodo otrokom povedali resnico že zelo zgodaj. Ana nam je zaupala, da jo je deklica ujela nepripravljeno, zato ji je povedala, tako kot je. »Hči mi je pri šestih letih rekla: Mami, saj vem, da ne obstaja. A misliš, da nisem opazila, da sama vedno dobim, kar si zaželim ostali otroci pa ne? Nisem imela srca, da bi ji še lagala, zato sem ji povedala resnico. Dogovorili pa sva se, da je to velika skrivnost, ki jo vedo le veliki otroci, zato o njej ne sme govoriti drugim otrokom. Upam, da se bo tega držala.«