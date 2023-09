Meghan in Harry naj bi zaradi te fotografije zapustila kraljevo družino: skrivala je kruto sporočilo

Čeprav se je mesece pred slovitimi »megxitom« ugibalo, da princ Harry in Meghan Markle nista v dobrih odnosih z britansko kraljevo družino, je njuna odločitev, da se umakneta kot »višja člana« kraljeve družine ter postaneta finančno neodvisna, presenetila.

V intervjujih in številnih izpovedih, ki sta jih Harry in Meghan podala zatem, sta na dolgo in široko razpredala o tem, s čim sta bila v Združenem kraljestvu nezadovoljna. Vendar pa je bila po besedah kraljevega biografa kaplja čez rob, ki ju je prepričala, da je odločitev po avtonomiji prava, fotografija.

Kriv naj bi bil kraljevi portret naslednikov

Andrew Morton, avtor znamenite knjige Diana: Her True Story In Her Own Words, je izdal tudi neavtorizirano biografijo Meghan: Hollywood Princess, v kateri je izpostavil, da sta princ Harry in Meghan Markle čutila, da se ju »firma«, kot pogosto imenujejo kraljevo družino, vztrajno izogiba.

Dogajanje je svoj vrh doseglo leta 2020, ko je Buckinghamska palača objavila poseben portret kraljice Elizabete II. in njenih dedičev. Poleg kraljice so na fotografiji njen prestolonaslednik, takrat še princ Charles, njegov starejši sin princ William in prvi vnuk princ George – torej prvi, drugi in tretji v vrsti za prestol.

»Par je sumil, da se je celotna institucija zarotila proti njima. Dokazi so bili vsepovsod. Razumela sta neizrečeno – da je prihodnost monarhije zagotovljena, z ali brez Meghan in Harryja,« je v svoji knjigi zapisal Morton.

Le dva dni po objavi tega kraljevega portreta sta vojvoda in vojvodinja Susseška oznanila, da se umikata s svojih vlog in želita biti finančno neodvisna. Dodala sta, da bosta z družino živela na relaciji Združeno kraljestvo-Severna Amerika, pa tudi, da bosta še naprej podpirala kraljico.

Danes Združeno kraljestvo ob pomembnih dogodkih obišče le Harry, Meghan je na britanska tla nazadnje stopila lani septembra, ko se je udeležila pogreba kraljice Elizabete II.