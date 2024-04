Medtem ko so ji ženske zavidale in jo moški oboževali, jo je mož varal

Igralka Sarah Jessica Parker je nedvomno najbolj znana po vlogi Carrie iz serije Seks v mestu.

Po burnem razmerju z Robertom Downeyjem mlajšim se je zaljubila v moškega, ki je postal ljubezen njenega življenja. V Mathewa Brodericka.

Spoznala sta se decembra 1991 na Broadwayu, kmalu šla na prvi zmenek in bila od začetka 1992 neločljiva.

»Dobro se spominjam prvega zmenka. Malokdo se mi je tako zapisal v spomin. Bila je edinstvena, lepa, šarmantna,« je kasneje pripovedoval on.

Nadstandardna poroka

Nista hotela tradicionalne poroke. Leta 1997, leto pred premiero Seksa v mestu sta nekega večera povabila sto povabljencev.

Oni so mislili, da gre za običajno zabavo, a šlo je za poroko. Namesto bele poročne obleke je Sarah nosila elegantno črno obleko, vendar je kasneje izjavila, da je to bila napaka.

Po petih letih zakona se jima je leta 2002 rodil sin, leta 2009 sta s pomočjo nadomestne mame dobila dvojčka.

»Večkrat sem poskušala zanositi, a ni šlo,« je pojasnila svojo odločitev.

Številne prevare

Mathew se sicer v preteklosti ni mogel pohvaliti s tem, da je zvest soprog in je v zakonu večkrat prevaral ženo. Najprej se je po 11. letih zakona noro zaljubil v 25-letnico, zveza z njo je postala resna.

Ko ga je ta zapustila, so njegovi prijatelji pripovedovali, da je strašno trpel, vendar se je še naprej videval z drugimi ženskami.

Vse to se je dogajalo v času največje slave Sarah Jessice Parker, ki mu je vse grehe odpustila in ga ni hotela zapustiti.

»Recite mi, da sem nora, vendar ga preveč ljubim,« je govorila, ko so jo vprašali o tem.

Zadeve so se sčasoma umirile in par je danes eden najmočnejših v Hollywoodu in se ukvarja predvsem s svojo družino, piše Stil.rs.

»Pokazal mi je popolnima nov svet in zaradi njega danes na vse še vedno gledam skozi rožnata očala,« pravi Sarah.