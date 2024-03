Internetni zlobneži nad Sarah Jessico Parker: »Nimam izbire,« odgovarja

Sarah Jessica Parker je že leta podvržena nesramnim komentarjem zaradi svojega nekonvencionalnega videza, zdaj pa se spravljajo nad njene sive lase in gube.

Njen videz je vedno dvigal prah

Z vzponom Seksa v mestu se je SJP znašla v središču pozornosti. S svojim likom, nad modo navdušeno kolumnistko Carrie Bradshaw, je postala obraz humoristične, vroče serije, njen status modne ikone pa je bil neizogiben. A z velikim uspehom pridejo tudi mnoge kritike.

SJP v mladih letih - že takrat so se vrstili zlobni komentarji glede njenega videza. FOTO: Profimedia

Iz Sarah so se norčevali tako v South Parku kot raznih tabloidih, njena nekonvencionalna lepota je postala predmet šal mnogih, drugi pa so jo kovali v zvezde kot modno ikono. Kljub nasprotujočim si komentarjem je Parkerjeva še naprej blestela na filmskih in televizijskih zaslonih.

Utrujena je od obsojanja

Čeprav je bila Parkerjeva vedno tako elegantna, da se ni odzivala na podle komentarje glede svojega videza, je v preteklosti že nagovorila svoje kritike. Že v času novih nadaljevanj kultne serije je bila deležna neprijazne pozornosti, ki se je osredotočila predvsem na starost zasedbe.

Sarah Jessica Parker FOTO: Instagram

V intervjuju je povedala, da je bila šokirana nad odzivom nad svojo starostjo na družbenih medijih. Kar naenkrat so ljudje kazali na njene sive lase in komentirali njene gube. Rekla je: »Vem, kako sem videti. Nimam izbire. Kaj naj naredim? Ustavim staranje? Izginem?« Sarah je dejala, da moški nikdar niso deležni takšnih komentarjev.

»Starizem« oziroma »staromrzništvo« sta pojma, ki označujeta predsodke na podlagi starosti: naše razmišljanje, počutje in ravnanja do drugih ali sebe na podlagi starosti.

Priznava, da bi rada nekaj stvari spremenila

Zanimivo je, da Parkerjeva, kljub temu da se zoperstavlja kritikom, ostaja objektivna glede svojega videza. Dejala je, da ji je žal, da ni že pred desetletjem ukrenila česa proti staranju: »Zamudila sem dobri, stari lifting obraza, to bi morala storiti pri 44 letih.«

Sarah Jessica Parker in John Corbett v ikonični seriji Seks v mestu. FOTO: Profimedia

Sarah nikdar ni posegla po botoksu, raje redno obiskuje svojega dermatologa, kljub temu pa lepotnih posegov ne obsoja.

Kako skrbi za kožo?

Poleg tega, da pogosto obiskuje svojega dermatologa, SJP sledi rutini za nego kože. Zjutraj rada uporabi valjček iz žada, ki naj bi odstranil zabuhlost in prebudil kožo. Uporablja vlažilno kremo, liči pa se le redko. Skrbi za zdravo prehrano in dovolj vitaminov - njene metode so preproste.