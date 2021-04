Matea je imela 103 kilograme, po preobrazbi je neprepoznavna

Matea Ilinčić po preobrazbi. FOTO: Instagram/Matea Ilinčić

Tekmovalka lanske sezone hrvaškega resničnostnega šova Život na vagi (Življenje na tehtnici)se je odločila spremeniti svoje življenje. Šov je prostovoljno zapustila, ni hotela proti niti na finalno oddajo, zadnje čase pa preseneča s svojo preobrazbo.Matea, ki se v zadnji oddaji ni hotela pojaviti, ker ni želela nositi elegantne ozke obleke, zadnje čase objavlja svoje glamurozne fotografije, ob njih pa besede navdiha. Objave tudi kažejo, da je po odhodu iz šova izgubila veliko kilogramov. Bila je prva kandidatka, katere teža je v prejšnji sezoni padla pod 100 kilogramov, saj ji je tehtnica pokazala 4,2 kilograma manj od njene začetne teže 103,1 kilograma. Med šovom je spregovorila o krutih dogodkih, zaradi katerih je pristala na psihiatrične zdravljenju, posledično pa se je še vedno bori z odvečnimi kilogrami. Povedala je, da je bila celo življenje suha, pri 16 letih pa sta se njena starša ločila. zaradi družinskih zdrah je končala na psihiatriji, zaradi zdravil proti depresiji pa se je močno zredila. Medtem ko so njeni vrstniki hodili na zmenke, največje breme pa jim je predstavljala šola, je ona mladost preživljala po bolnišnicah. Povedala je še, da se stvari, ki so se zgodile njej - psihiatrija, bulimija, depresija, bipolarna motnja -, dogajajo mnogim, le da o tem ne govorijo.Zadnje čase doživlja spremembo na bolje. Nekatere osebe so ji polepšale življenje, boljše psihično počutje pa se odraža tudi na Mateinem videzu. Matea priznava, da resne zveze doslej ni imela,kar je pripisovala svojemu videzu. Zaveda se, da ji primanjkuje samozavesti, kar pa želi spremeniti. Sanja, da bo postala igralka in da bi nekega dne oblekla kratke hlače ali obleko, v katerih bi se počutila prijetno.