Marc Anthony že četrtič pred oltar

Poje o ljubezni in strasti, nad katerima Marc Anthony očitno nikoli ne bo obupal. Tudi če se je že ničkolikokrat opekel ali vsaj spoznal, da morda ni narejen za ljubezen na dolge proge, je zdaj namreč že četrtič stopil v vlogo zakonskega moža. Po manj kot letu in pol romance z 31 let mlajšo krasotico Nadio Ferreira, ki je bila predlani okronana za najlepšo v Paragvaju, je tej na razkošni svatbi, na kateri se je trlo zvenečih imen, namreč že obljubil večnost.

Marc in Nadia sta že poročena. FOTO: Osebni Arhiv

Zvezdnik, ki se je ustoličil kot najboljše prodajani izvajalec salse, je prvič zakorakal v ritmu poročne koračnice leta 2000, a se je njegova ljubezen s portoriško pevko Dayanaro Torres izpela že po štirih letih. Morda tudi, ker se mu je srce vnovič ogrelo za Jennifer Lopez, s katero sta se kratko videvala na začetku 90. let in sta v luči njegove ločitve staro ljubezen obudila in še tistega istega leta 2004 že stopila pred oltar. Toda tudi tej ljubezni ni bilo obsojeno obstati, po letih govoric o vročekrvnih prepirih in nezvestobi sta nad njo dokončno dvignila roke po okroglem desetletju, česar pa Marc ni prav dolgo objokoval. Že hitro si je sladko uteho našel v objemu venezuelske igralke Shannon De Lima, s katero sta se brzinsko poročila. In se tri leta pozneje tudi ločila.

V tretje torej ni šlo rado, a morda se bo zanj za srečno izkazala štirica. Z omamno Nadio, ki jo je zasnubil maja lani po le nekaj mesecih ljubimkanja, si je v krogu zvezdniške smetane v miamijskem muzeju Pérez Art Museum namreč že izmenjal poročne zaobljube. Ob tem sta ob glasbeniku kot priči stala David Beckham in mehiški poslovnež Carlos Slim, ki je pred leti veljal za najbogatejšega človeka na svetu. Ob njiju pa so mladoporočenca na skupno plovbo pospremili še Romeo Santos, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda in Luis Fonsi, med svati pa sta bila tudi Marcova sinova Cristian in Ryan, ki sta se mu rodila iz ljubezni z ženo številka ena.