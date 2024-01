Manekenka z najdaljšo kariero je v poslu 59 let

Pravijo, da je lepota minljive narave, toda 92-letna manekenka Carmen Dell'Orefice postavlja to trditev na laž. Lepotica, ki je začela v modni industriji delati s 13 leti, se po modni brvi sprehaja še danes, poleg tega pozira za modne fotografije in nastopa v oglasih. In nič ne kaže, da se bo kmalu umirila, prej nasprotno.

V modno industrijo jo je zaneslo po naključju, ko jo je na avtobusu, s katerim se je peljala na uro baleta, opazila in nagovorila žena priznanega fotografa Hermana Landschoffa. Pri 15 letih je njena podoba prvič krasila modno revijo Vogue. Nazadnje je bila na naslovnici te modne biblije lani.

V zrelih letih je še vedno iskan model.

Moški in ženske bi morali skrbeti zase in se imeti radi.

Kako obdržati lepoto?

Kot hči samohranilke ni imela lahkega otroštva. Spominja se, da je bila tako podhranjena, da so morali na fotografiranjih obleke najmanjših številk spenjati z bucikami in polniti z umetnim materialom, da bi bila videti nekoliko bolj polna. Z delom modela je zaslužila premalo, da bi se z materjo lahko preživljali, zato sta z mamo poleg tega šivali oblačila, da sta se prebili čez mesec. Niti v nadaljevanju njeno osebno življenje ni bilo pravljično.

Poročila se je z moškim, ki si je prisvajal njen zaslužek in ji dajal le skromno žepnino. Ločila se je in se poročila s fotografom Richardom Heimannom, ta pa jo je zapustil, potem ko se je odločila, da ne bo več delala kot manekenka. Približno 20 let po ločitvi je obudila kariero, odtlej pa je ne more nič ustaviti.

»Moški in ženske bi morali skrbeti zase in se imeti radi. Ena od skrivnosti, kako obdržati lepoto, je, da počneš zase to, kar počneš za otroka – hraniš in neguješ ga z ljubeznijo,« je manekenska veteranka razkrila v nedavnem intervjuju. Njena formula očitno deluje, saj so jo leta 2022, pri 91 letih, fotografirali golo, na posnetih pa je bila po mnenju pretanjenih estetov modne industrije videti odlično.