Mama in hči ponovno pozirali v seksi spodnjem perilu in razburili javnost

Heidi Klum (50) in njena hči Leni (19) sta Instagram zažgali s fotografijami v rdečem spodnjem perilu. Fotografirali sta se za božično kampanjo italijanskega proizvajalca spodnjega perila, med katero sta tudi zapeli.

To ni prvič, da Heidi in Leni skupaj snemata kampanje.

Tarči kritik

To ni prvič, da Heidi in Leni skupaj snemata kampanje. Konec lanskega leta sta razburili s svojimi seksi videi in fotografijami v spodnjem perilu, naleteli pa sta tudi na nekaj negativnih odzivov.

»Če sem iskrena, se nisem obremenjevala z odzivi,« je takrat povedala Leni.

Obe imata svetle lase in polnejše ustnice in se lahko pohvalita z zavidljivimi oblinami. FOTO: Planet Photos

Na novih fotografijah je Leni zelo podobna svoji mami supermodelu. Obe imata svetle lase in polnejše ustnice in se lahko pohvalita z zavidljivimi oblinami, ki so prišle do izraza v njunem skromnem rdeče-črnem spodnjem perilu. Izkazali sta se kot popolna kombinacija za oglaševanje čipkastih nedrčkov, tangic in satenastih kosov.

Skupaj sta tudi zapeli

In medtem ko na nekaterih fotografijah dajeta vtis resnosti, sta na drugih pokazali svoj lepi nasmeh. Pozitivno vzdušje na snemanju ju je spodbudilo k petju, tako da sta mama in hči skupaj zapeli 'O Tannenbaum' v mešani nemško-italijanski izvedbi.

»Ljubim jo. Ona je navdih. Nasvete, ki mi jih daje, kako dela, vse. Rada snemam z njo,« je povedala Leni o mami Heidi, poroča 24sata.hr.