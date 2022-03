Luksuzne avte prebarvala, da se ujemajo z vilo (FOTO)

Brezhibno, vselej v stilu in modno napredno. Temu vodilu na vsakem koraku sledi Kim Kardashian, ki je že davno presegla okvire zgolj resničnostne zvezdnice. Razvila se je v popkulturno ikono in izjemno poslovno žensko, ki je na temelju lepote zgradila pravi imperij.

Njena kozmetična znamka KKW Beauty in linija perila za oblikovanje telesa Skims sta jo lani celo katapultirali med Forbesovo elitno skupino milijarderjev, na podelitvi ameriških nagrad po izboru ljudstva, People's Choice Awards, pa so jo razglasili za modno ikono. In kot takšna modne popolnosti ne zahteva le od sebe, ampak tudi od vseh in vsega okoli sebe.

Na Kiminem letalu FOTO: Osebni Arhiv

Ni dovolj, da se je na dogodkih rdeče preproge z zdaj že skoraj bivšim možem Kanyejem Westom pogosto pojavljala v usklajenih oblačilih, ki so zaradi drznosti in nenavadnosti kot magnet privlačili fotografe, z njo in njenim življenjem morajo biti ubrani tudi njeni luksuzni avtomobili. Zato je najljubše tri – kraljevskega rolls-roycea, športnega lamborghinija in prestižnega mercedesa – dala prebarvati v isti odtenek sive, v kakršno je odela svojo vilo.

Asketska hiša

Z vranje črnimi lasmi, bohotnimi oblinami in najraje v oblačilih, ki radodarno razkazujejo to telesno razkošje, je opazna že od daleč. Kot protiutež pa je želela, da je njena hiša že skoraj asketsko skromna, nevpadljiva in minimalistična, zato se je odločila za zunanje zidove v tihi sivi barvi. V ta isti odtenek, siv kot prikazen, pa je zdaj prebarvala še avtomobile.

»Že od nekaj ljubim avtomobile, a zaželela sem si nekaj drugačnega. Zaželela sem si, da se nekako zlijejo z vsem okoli. In ker je moja hiša sivkasta, sem hotela, da so z njo barvno usklajeni še avtomobili. Prej sem bila ljubiteljica avtomobilov v mat srebrni barvi, a zdaj so bledo sivi.«

Kim in Kanye sta znala poskrbeti, da so bili vse oči in objektivi uprti vanju. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Pozorna je bila na vsako podrobnost. Ni bilo dovolj, da bi s sivo prekrili le avtomobilsko pločevino. S to isto barvo so v avtomobilski delavnici, v kateri naj bi si bila zahtevna starleta z zaposlenimi že skoraj na ti, morali prekriti tudi platišča, kovinske dele, celo nadvse značilne embleme izbranih avtomobilov. Tako celovita preobrazba pa nikakor ni bila poceni, saj naj bi zanjo odštela okoli 100 tisočakov, delo pa je bilo tudi precej zamudno. Za vsak avto so povprečno potrebovali mesec dni, saj ga je bilo najprej treba razstaviti, na vsak del nanesti barvo in spet sestaviti. Še posebno z lamborghinijem naj bi imeli polne roke dela.

»V ves proces je bila Kim nenehno vpeta,« so dejali v delavnici, čeprav niso razdelali, kaj naj bi ta njena vpletenost pomenila. Razen tega, da je menda natanko vedela, kaj hoče.

18 milijonov je odštela za hišo.

Vozi se v stilu. In po novem v stilu tudi leti. Blizu 140 milijonov naj bi namreč odštela, da je prejšnji teden odletela na milanski teden mode v lastnem zasebnem letalu z usnjenimi sedeži, notranjostjo v nežni kremni barvi in z detajli, kot so mehke blazine iz kašmirja. Seveda pa so vsi, ki so prišli na krov, nemudoma vedeli, da so na Kiminem letalu. Takoj pri vhodu vsakogar namreč pozdravi predpražnik, na katerem je s črnimi črkami na peščeni podlagi izpisano Kim Air.