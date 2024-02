Ločene ali dedinje: pet najpremožnejših žensk

Čeprav imajo najbogatejše ženske na svetu očitno skupno točko, je med njimi vendarle tudi veliko razlik. Te se kažejo v načinu, kako so do premoženja prišle, kako z njim ravnajo in čemu ga namenjajo.

Poglejte pet najpremožnejših žensk.

Peto mesto: MacKenzie Bezos, 32 milijard evrov

Ogromno premoženje je pridobila potem, ko se je zaključila najdražja ločitev v zgodovini človeštva.

Do nje je prišlo, ker jo je bivši mož Jeff Bezos leta 2019 po 25. letih zakona prevaral.

Nekdanja žena enega najbogatejših zemljanov je z ločitvijo pridobila lepo število delnic Amazona, med epidemijo kovida je vrednost teh narasla in njeno premoženje je sedaj ocenjeno na več kot 30 milijard.

Pred dvema letoma se je MacKenzieva pridružila veliki iniciativi The Giving Pledge, v okviru katere se ultra premožni zavežejo, da bodo polovico imetja še za časa življenja ali po smrti darovali humanitarnim organizacijam.

Četrto mesto: Jacqueline Mars, 40 milijard evrov

84-letna ameriška dedinja svetovne proizvajalke čokoladic in hrane Mars Incorporated je filantropinja, vlagateljica in goreča zagovornica pravice žensk do izobrazbe v vseh okoljih, zaščitnica živali, okoljevarstvenica in ne mara sojev žarometov.

Tretje mesto: Julia Koch, 56 milijard evrov

61-letna Julia in njeni trije otroci so po njenem možu Davidu leta 2019 podedovali 42-odstotni delež delnic industrije Koch.

Tudi Julia je znana filantropinja ter je po smrti moža darovala po 10 milijonov dolarjev medicinskemu centru Mount Sinai in otroški bolnišnici Stanford za raziskave alergij na hrano.

Je še zagovornica pravic šibkejših ter marginaliziranih družbenih skupin.

Drugo mesto: Alice Walton, 59 milijard evrov

Alice je leta 1992 podedovala delnice Walmarta po svojem očetu Samu Waltonu, ki je pred 30 leti ustanovil slavno trgovsko verigo.

Trenutno živi v Teksasu, obkrožena s svojimi konji in umetninami.

Prvo mesto: Francoise Bettencourt Meyers, 92 milijard evrov

Že leta vodi na seznamu najbogatejših žensk na svetu. Njeno premoženje izvira iz začetka 20. stoletja, ko je mladi kemik Eugene Schuler razvil formulo za barvanje las.

Ostalo je zgodovina. L’Oréal je danes eno največjih kozmetičnih podjetij, ki ima pod okriljem številne znane znamke, od Garniera, Kiehl’sa, Yves Saint Laurenta Lancômeja, večinska lastnica vsega je Schulerjeva vnukinja Françoise Betancourt Myers.

Ko je veliki požar prizadel pariško katedralo Notre Dame je za obnovo darovala 185 milijonov evrov, piše businessday.ng.