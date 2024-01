Zvezdnik, ki je razbil več avtomobilov, kot poljubil žensk

Rowan Atkinson je eden najbolj priljubljenih britanskih igralcev, svetovno javnost je osvojil z vlogo nespretnega gospoda Fižolčka oziroma Mr. Beana.

V začetku tega meseca je praznoval 69. rojstni dan.

Sprva Rowan ni razmišljal, da bi postal igralec. Ima namreč diplomo iz elektrotehnike in elektronike ter magisterij s Kraljičinega kolidža v Oxfordu.

Že kot študent pa je bil zaljubljen v komedijo in tedaj je na odru naredil prve korake.

Osredotočil se je na neverbalno komedijo, kar mu je najbolj ustrezalo, saj ima govorno napako. Atkinson namreč jeclja in še danes ni najbolj navdušen nad dajanjem intervjujev.

Idejo za zabavnega gospoda Fižolčka je dobil prav v študentskih letih, ko je izvajal skeče, sčasoma je nerodni gospod postal glavni lik istoimenske 15-delne TV serije, prvič predvajane 1. januarja 1990.

To je otrok v telesu odraslega, izjemno nespreten lik, ki ne govori, le občasno malo momlja.

Osvojil je publiko znotraj in izven meja domovine, na njegovi podlagi je nastala še risana serija, sedaj pa igralec načrtuje novo sezono, ki prikazuje Fižolčka v zrelih letih, čeprav je nekoč izjavil, da se je molčečega klovna, ki mu je prinesel veliko bogastvo, malo naveličal.

Fižolček ni edini lik, po katerem je Rowan znan. Proslavil se je tudi v filmski seriji vohunskih akcijskih komedij z naslovom Johnny English. Gre za parodijo na Jamesa Bonda.

V resnejši vlogi se je izkazal kot detektiv Maigret, nazadnje pa ga lahko vidimo v muzikalu Wonka, kjer upodablja vodjo sirotišnice duhovnika Juliusa Scamsa.

Z igranjem si je prislužil številne nagrade in nominacije. Med njimi nagrado BAFTA in ugledno gledališko nagrado Laurence Olivier.

Leta 2013 ga je pokojna britanska kraljica nagradila s posebnim redom za zasluge v britanski kulturi.

Zasebno je Rowan bolj zadržan in resen, kot se zdi po njegovih vlogah.

»Ljudje mislijo, da če jih lahko nasmejim z odra, jih bom zabaval tudi zasebno. A ni tako. Sem dokaj tiha in dolgočasna oseba,« je nekoč izjavil.

Njegovo premoženje, ocenjeno na 150 milijonov evrov, mu dopušča, da uživa v svoji največji strasti: avtomobilih.

V njegovi impresivni zbirki, vredni okoli 15 milijonov funtov, so avtomobili BMW 328 roadster letnik 1939, lancia theme 8.32 iz leta 1989, kultni modeli aston martin V-8 vantage iz leta 1977, pa tudi mclaren F1 letnik 1997, tedaj najhitrejši serijski avto na svetu.

Tako kot ima rad avtomobile, ima rad tudi dirke. Na svojem posestvu ima stezo za karting in vozniško dovoljenje za vozila, težja od treh ton in pol.

Njegov najboljši prijatelj in poročna priča je igralec Stephen Fry, ki za Atkinsona trdi, da v njem ni niti kančka poslovneža, temveč je le velik ljubitelj avtomobilov.

Njegovo ljubezensko življenje ni pretirano zanimivo, razbil je več avtomobilov, kot je poljubil žensk. Med letoma 1990 in 2015 je bil poročen s francosko maskerko Sunetro Sastry. Z njo ima 31 let starega sina Benjamina in dve leti mlajšo hči Lily.

Zakon je razpadel leta 2013, dve leti pozneje je sledila ločitev. Ko je njegova žena vložila vlogo za ločitev, se je par ločil v dobri minuti.Tako dolgo je trajalo, da je sodišče sprejelo sklep.

On se je zaljubil v 26 let mlajšo komičarko Louise Ford, s katero je še vedno v zvezi in imata petletno hčerko Islo.

Mlada komičarka je potem, ko sta se spoznala z Atkinsonom, zapustila prav tako komika Jamesa Acastera, ki je za novo romanco izvedel iz medijev.