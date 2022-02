Lidiji Bačić so se zaradi oblin raztrgale spodnje hlačke

Hrvaška 36-letna pevka Lidija Bačić, znana tudi kot Lille, je med epidemijo dela brez prestanka. Poleg zadnjih dveh izdaj pesmi Zauvijek in Ponekad ludim, že od leta 2018 vsako leto izda koledar, s katerim razveseljuje oboževalce – posebej moškega spola. Pevka, znana tudi kot 'stas in glas', je za temo letošnjega koledarja izbrala stil seksi gospodinje, ki pridno opravlja gospodinjska opravila, a je zelo privlačno oblečena. Na fotografijah med drugim kuha in pomiva kopalnico v čipkastem perilu.

Fotografinja Matea Smolčić Senčar in vizažistka Tena Bašić sta za portal 24sata povedali, nekaj zanimivih anekdot iz zakulisja snemanja v Zagrebu. »Lidija je imela na snemanju prizora umivanja kopalnice najprej rožnate kopalke, a menda so se Lidiji zaradi njene zaobljene zadnjice hlačke enostavno raztrgale, zato se je morala preobleči in snemati v drugi kombinaciji. Na snemanju smo se smejali, da zaradu Lidijinih oblin vse poka, sta povedali med drugim.

»Izhaja moj novi album 'Flashback' in čakam na nadaljnje delo na svojem YouTube kanalu, ki je močan in globalen. Kar 90 odstotkov ogledov je iz sveta, od Amerike in Brazilije do Rusije, Španije, Kitajske, Grčije ... ,« je ob tem še dejala priljubljena Lille.