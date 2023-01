Lewis Hamilton je rojstni dan praznoval na južnem tečaju (FOTO)

Jeremy Renner in Lewis Hamilton na isti dan praznujeta rojstni dan, a letos ga ne bi mogla bolj različno slaviti. Kajti medtem ko se je dirkač v čast svoji osemintridesetici podal na potovanje svojega življenja in si za darilo poklonil enajstkilometrski tek skozi večni sneg Antarktike, ob čemer so ga spodbujali prikupni pingvini, ga je igralec preživel v bolnišnični sobi intenzivnega oddelka, obdan z zdravstvenim osebjem.

Šampion formule ena si je privoščil razkošno potovanje na Antarktiko.

Prve dni letošnjega leta se je Hamilton nastavljal polarnemu soncu Južnega pola in kot goba vpijal poglede in razglede, ki so ga obdajali. »Poglejte ta razgled! Neizmerno sem hvaležen. Čudovito je začeti leto na najlepšem kraju, kar sem jih kdaj obiskal,« od navdušenja ni mogel nehati zijati v magično ledeno pokrajino, kjer so mu družbo delali pingvini in tjulnji. Ti pa so bili tudi njegovi navijači, ko se je podal na najbolj nenavadno tekaško izkušnjo svojega življenja.

»Enajstkilometrski tek po Antarktiki, ni boljšega kot teči mimo pingvinov in tjulnjev.« A če so ga čez dan navduševali prebivalci te najbolj južne točke našega planeta, so mu na jahti delali družbo in se z njim veselili zvezdniški prijatelji. Med temi so bili zaljubljena igralka Nina Dobrev in zlati olimpijec Shaun White, oskarjevec Jared Leto in menda – tako se je vsaj zazdelo na enem od posnetkov, ki jih je objavljala razposajena druščina – brazilska manekenka Juliana Nalu, ki se je svojčas videvala s Kanyejem Westom.

Privoščili so si potovanje svojega življenja, na katero so se podali na 230 milijonov vredni jahti, za katero je za tedenski najem treba odšteti približno dva milijona. Nikakor torej ne skromno rojstnodnevno praznovanje. Povsem nasprotno pa je Jeremy Renner za rojstni dan spoznaval najpreprostejše užitke, ki jim sicer skoraj ne posvečamo pozornosti in jih imamo za nekaj samoumevnega.

Užitek ob masaži lasišča mu je dvignil razpoloženje.

Bo sploh še hodil? Spomnimo. Na novega leta je dan hollywoodski zvezdnik doživel hudo nesrečo s snežnim plugom. Ko je namreč očistil dovoz do svoje počitniške hiše pri jezeru Tahoe in je pomagal še sosedom, ki jim je snežni metež povsem zakopal avto, je po opravljeni nalogi sestopil s pluga. Na njegovo velikansko smolo je motor pustil teči, vozilo se je začelo premikati, ko pa je poskušal nanj skočiti, ga je večtonski stroj povozil. Izgubil je veliko krvi, utrpel hude poškodbe prsnega koša in noge, zaradi česar je nemudoma prestal dve operaciji, njegovo stanje pa še danes ostaja resno. Po nekaterih poročilih je še celo veliko resnejše, kot je dal igralec vedeti. »Obstajajo resni dvomi, ali bo sploh še kdaj normalno hodil. Ali hodil sploh. Njegove najbližje skrbi, da so bile poškodbe tako hude, da noge ne bo več mogel normalno premikati. Še več, strah jih je, da bo nogo celo izgubil.«

»To je bila prva prha v kakšnem tednu, morda celo več. Kar ogabno,« je z bolnišnične postelje dejal igralec, ki sta mu mama in sestra ob njegovem 52. rojstnem dnevu poklonili skoraj velnes uživancijo. No, vsaj za bolnišnične razmere. Po umivanju, glede na resnost igralčevega zdravstvenega stanja po nesreči s snežnim plugom verjetno le z mokro gobo, sta mu namreč privoščili še masažo lasišča. »Spa moment na intenzivni negi mi je dvignil razpoloženje. Hvala iz vsega srca!«