Legendarni glasbenik šokiral: »Naenkrat, kot iz jasnega, nisem imel več nadzora«

Kitarist skupine Queen Brian May je povedal, da ga je zadela manjša možganska kap, zaradi česar začasno ni mogel premikati leve roke.

V predstavitvenem posnetku za dokumentrca Brian May: The Badgers, The Farmers and Me je 77-letni kitarist razkril svoje zdravstveno stanje in da je začasno izgubil občutek gibanja v levi roki.

»Dobra novica je, da lahko igram kitaro po dogodkih zadnjih nekaj dni in to govorim, ker so bili pomisleki, ker se je tisto zgodilo pred približno enim tednom ... bila je manjša možganska kap. Nenadoma,kot iz jasnega, nisem imel več nadzora nad to roko, zato je bilo malce strašljivo,« je dejal May in pohvalil osebje v bolnišnici.

To ni prvič, da ima zdravstvene težave

Pred štirimi leti ga je med vrtnarjenjem zadela srčna kap. Istega leta je prestal operacijo oči, med katero je doživel zaplete zaradi drog.