Legendarnega Miša Kovača odpeljal rešilec, hči potrdila, da je v bolnišnici

Legendarni hrvaški pevec Mišo Kovač je zaradi visoke temperature pristal v splitski bolnišnici, kamor so ga z reševalnim vozilom prepeljali v četrtek zvečer. 82-letni Mišo je trenutno v KBC Split na oddelku za pulmologijo, je za RTL potrdil vir blizu družine, to pa je potrdila še njegova hči Ivana Kovač.

»Res je, Mišo je v bolnišnici. Ni nič hudega, sinoči je dobil vročino. To je bolj preventivni ukrep. Zdravniki ga bodo nekaj časa zadržali, nato pa ga odpustili domov,« je povedala Ivana.

»Vse je pod nadzorom, zdaj je najpomembnejše, da je Mišo pod nadzorom zdravnika. Zadnje dni se ne počuti najbolje, in ko je dobil visoko temperaturo, sta Lidija in Mišo poklicala zdravnike. Mišo ima sicer kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) in je bolje, da je zdaj, ko ga muči vročina, v bolnišnici,« so za Jutarnji list razkrili pevčevi prijatelji.

Legendarni glasbenik je sicer imel zadnji koncert v začetku junija lani v Splitu, kar je bil njegov prvi večji nastop po letu 2019. Istega leta se je zdravil v bolnišnici za pljučne bolezni v Zagrebu, kjer je pristal zaradi okužbe pljuč, nekaj dni prej pa je imel koncert v Areni Zagreb.