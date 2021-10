Miša Kovača odpustili iz bolnišnice

Legendarni glasbenik Mišo Kovač je po nekaj dneh zapustil splitsko bolnišnico. »Zapustil je bolnišnico in počuti se dobro. Hvala vsem za skrb. Najbolj pomembno je, da je dobro. Vem, da vedno zavlada panika, ko je govora o njem in to razumem,« je dejala njegova hči Ivana Kovač za Dalmatinski portal. 80-letnik je bil hospitaliziran na oddelku za pljučne bolezni.

Ivana je še povedala, da je Mišo iz bolnišnice v Podstrano, kjer je pred respiratornimi težavamami snemal spote za nove štiri hite, ki jih pripravlja. Medijem naj bi razkrila še, da Mišo za zdaj nima načrtov, da bi načrtoval nastope, ker je »človek velikih formatov«, je človek za koncerte, stadione in arene, za katere pa je potrebna temeljita priprava.