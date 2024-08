Legendarnega igralca pokopali v tajnosti, policija postavila blokade, zaprli so zračni prostor (FOTO)

Filmskega zvezdnika Alaina Delona so v soboto pokopali na zasebni slovesnosti na njegovem posestvu v Franciji, poročajo francoski mediji.

Alain Delon, ki je prejšnjo nedeljo umrl v starosti 88 let, je prosil, da je njegov pogreb zaseben.

Več deset oboževalcev se je zbralo, da bi se poklonili pred njegovim 120 hektarjev velikim posestvom v Douchyju, jugovzhodno od Pariza, kjer je bil pokopan na slovesnosti, ki se je je udeležilo okoli 50 ljudi.

FOTO: Guillaume Souvant Afp

FOTO: Guillaume Souvant Afp

FOTO: Guillaume Souvant Afp

Pogreba so se udeležili njegovi otroci, sorodniki in bližnji prijatelji, oboževalci pa so žalovali pred vrati njegovega podeželskega posestva, kjer je bil položen k svojim ljubljenim psom.

Policija je postavila cestne blokade in zaprla zračni prostor

Francoska policija je v bližini posestva v vasi Douchy postavila cestne blokade, ves konec tedna pa je bil zaprt tudi zračni prostor nad okolico vasi.

Okoli 50 žalujočih, ki jim je bilo dovoljeno vstopiti v zasebno kapelo posestva, je moralo svoje mobilne telefone pustiti pred vrati, da so zagotovili zasebnost.