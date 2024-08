Slovo igralca, ki je večni deček, legenda in francoski spomenik (Suzy)

Ob njegovi smrti pri 88. letih se je oglasil celo francoski predsednik, ki je dejal, da je bil Alain Delon melanholičen, priljubljen, skrivnosten in več kot zvezdnik: bil je francoski spomenik. Temu ne moremo oporekati, mnogi so skorajda verjeli, da je nesmrten, saj je živel tako polno, da bi lahko vse njegove dogodivščine, preizkušnje in drznosti stlačili v pet življenj, ne le eno.

Rodil se je v meščanski pariški družini, oče je bil direktor kina, mama hostesa v njem. Hitro je postal poredni deček, s katerim se starši niso veliko ukvarjali. Večkrat so ga vrgli iz šole, dokler ni pri trinajstih dobil priložnosti, da zaigra v kratkem filmu očetovega prijatelja, in njegovo življenje se je za vedno spremenilo. Pri sedemnajstih so ga poslali v vojno v Indokino, kjer je ukradel džip in bil nečastno odpuščen. Vrnil se je v Pariz in se gibal med gansterji in prostitutkami, opazili so ga komaj v petdesetih letih, ko je spremljal neko igralko na filmski festival v Cannesu.

Bil je čeden kot vrag in za mnoge ravno tako nevaren. FOTO: Profimedia

V povojnem obdobju je veljal za eno največjih filmskih zvezd, mediji so ga krstili za moško Brigitte Bardot. Čedni modrooki fant se je zapisal med francoske legende, vendar mu vstop v Hollywood nikoli ni povsem uspel, kar so nekateri pripisovali neprevedljivosti njegovega talenta in težavam z jezikom, on sam je rekel, da je kariero čez lužo zaključil po dveh letih, ker je preveč pogrešal dom. Najbolj se je v zgodovino zapisal s filmi Rocco in njegovi bratje, V zenitu sonca, Pomračenje in Leopard. Leta 1997 se je upokojil in naredil izjemo le enajst let pozneje, ko je za Asterixa na olimpijskih igrah upodobil Julija Cezarja.

Še bolj kot njegovi filmi so bile znane njegove ljubezenske drznosti, saj je imel rad ženske in ga niti zlati obroček na prstancu ni preveč oviral. Pred nekaj leti je priznal, da je bila ljubezen njegovega življenja vseeno Romy Schneider, s katero se nista nikoli poročila. Po njunem razhodu se je poročil z Nathalie Delon, ki mu je rodila sina, pozneje je imel slavni ljubezenski trikotnik, kjer je živel z dvema ženskama, ker se ni mogel odločiti za eno. Nizozemska manekenka Rosalie van Breemen mu je rodila še dva otroka, njegova največja težava je bila afera Marković, ko so v šestdesetih našli umorjenega njegovega nekdanjega telesnega stražarja, ki je pred tem dejal, da bo za njegov umor – če se ta zgodi – kriv Alain Delon.

»Nobeni drugi ženski nisem tako pogosto rekel, da jo imam rad,« je dejal o hčerki Anouchki. FOTO: Profimedia

Leta 2019 je utrpel možgansko kap in od tedaj se ni veliko pojavljal v javnosti, precej več so se javno prepirali njegovi trije otroci, ki so drug drugega obtoževali pohlepnosti, očeta pa nasilja nad njimi in ženskami, ki so bile v njegovem življenju. Umrl je na svoji podeželski posesti v Douchyju, pokopali ga bodo prav tam, kjer je dal pokopati vse svoje pse.