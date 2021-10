Legendarna zasedba ima tudi trgovino

Tudi rubikova kocka in monopoli

Za mnoge nenadomestljivi Freddie Mercury je umrl 1991. FOTO: Reuters

Londonski Carnaby Street bi povsem upravičeno lahko preimenovali v zvezdniško ulico: tam se je namreč odprla prodajalna Queen The Greatest, v kateri prodajajo najrazličnejše spominke, povezane z legendarno zasedbo, le nekaj korakov stran pa že tri mesece uspešno posluje trgovina, namenjena še eni ikonični skupini, Rolling Stones.Majice, modni dodatki, didaktične in zabavne igre, kot sta rubikova kocka in monopoli, seveda preštevilne plošče, fotografije, avtogrami in glasbila: vse to in še več krasi notranjost za oboževalce britanske skupine nadvse privlačne prodajalne, v kateri se seveda nenehno predvaja vsem dobro znana glasba, ki v nekoliko drugačni zasedbi še danes zažiga po svetovnih odrih. Vse, povezano s Queeni, ki so začeli nastopati 1971., gre še vedno za med, se zavedajo proizvajalci spominkov, ki si zadovoljno manejo roke ob preštevilnih kupcih, med njimi pa so tudi mnogi, ki so glasbo vzljubili šele pred leti, ko je na velika platna prišel film Bohemian Rhapsody in si na podelitvi oskarjev prislužil štiri zlate kipce. Najbolj izstopa tisti za, ki je upodobil neponovljivegaKot rečeno, Queeni zažigajo naprej, a od izvirne zasedbe sta na odru zdaj le še kitaristin bobnar. Basistse je po Freddiejevi smrti 1991. oddaljil od skupine, saj si delovanja te ni mogel več predstavljati brez energičnega frontmena. Zasedba je nekaj let nastopala s pevcem, od leta 2012 pa je v ospredju mladi, ki je prepričal v šovu Ameriški idol.