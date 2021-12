Lase presadila na obrvi

Komaj dva meseca sta se odvrtela, odkar je Chrissy Teigen potrkala na vrata lepotnega kirurga slavnih dr. Diamonda, s katerim je lepotica verjetno že kar na ti, in z nezadovoljstvom pokazala na svoja polna lica. Z njimi je bila še nedavno povsem zadovoljna, letos pa je ugotovila, da bi se njene obrazne poteze lepše izrazile, če bi bila nekoliko manj okroglolična.

Chrissy ne potrebuje več gore ličil, zadostuje ji rjav svinčnik za obrvi.

Noro zadovoljna

»Všeč mi je!« je po septembrskem posegu, ko ji je dr. Diamond iz lic izsesal nekaj maščobe, zadovoljno pokazala svoj novi obraz nekoliko ostrejših potez. Toda to zadovoljstvo je bilo precej kratkega roka, saj je že opazila novo nepravilnost, ki bi jo lepotni strokovnjak lahko izboljšal. Njene obrvi so preveč tanke in populjene. Zato se je spet obrnila na dr. Diamonda, tokrat z željo po presaditvi obrvi.

Ni skrivnost, da je ameriška manekenka velika privrženka lepotnih posegov. Tudi sama je namreč priznala, da je na njej skoraj vse lažno, dodelano in popravljeno. Po novem tudi obrvi, ki si jih je v preteklosti redno pulila in s pinceto oblikovala v lepo, tanko in pravilno linijo. A so zaradi te pedantnosti nehale rasti in ji začele celo odpadati.

No, tako je prepričana Chrissy, ki svari najstnice, naj ne ponovijo njene napake puljenja obrvi, ki so ne nazadnje tisti okras, ki lepo uokviri oči. Tako lepo, da so ličila skoraj nepotrebna. »Če je le mogoče, ličil ne nosim, zato sem resnično vznemirjena, da mi bodo zdaj presadili obrvi,« je zapisala in obrazložila, da gre za lepotni poseg, pri katerem strokovnjak lase z zadnjega dela glave presadi na predel obrvi. Seveda, ko se z zdravnikom poenotiš, kakšno obliko in gostoto si želiš.

Med njenimi bolj čudnimi posegi je izsesavanje maščobe izpod pazduhe.

Z rezultatom je noro zadovoljna. »Poglejte, kako kul so videti moje nove obrvi!« se ni mogla zadržati. Že v naslednji objavi pa je pokazala, kako ji po novem za super lep videz zadostuje že, če te nove, močne obrvi zgolj nekoliko poudari z rjavim svinčnikom, in –​ voila! – pripravljena je na fotografiranje!