Zaljubili so se v kopije bivših

Najbrž bi lahko rekli, da ima vsak svoj tip partnerja in da pri njemu išče določene fizične atribute ter lastnosti, ki ga najbolj prepričajo in privlačijo.

A obstajajo ljudje, pri katerih je ta težnja posebej izrazita.

Gloria. hr takole niza tri junake, ki so se zaljubili v kopije svojih bivših.

Vincent Cassel

»Ne moreš izbirati, v koga se boš zaljubil,« je dejal igralec Vincent Caseel, ko so ga vprašali, če enaintridesetletna razlika med njim in njegovo drugo ženo manekenko Tino Kunakey le ni prevelika.

Lepotica je imela 19 let, ko je spoznala šarmantnega Francoza, zaradi katerega se je preselila v Brazilijo.

Njuna zveza je bila sprva skladna, Tina se je trudila zagraditi lep odnos z njegovima hčerkama iz zakona z Monico Belucci, ponosno je spremljala moža na filmskih premierah in ob tem skrbela za svojo kariero.

A zveza na žalost ni trajala, Vincetnova posesivna narava je začela manekenko dušiti, izpadi ljubosumja, ki so bili baje usodni tudi za zakon z Monico, so Tino pognali v objem drugega moškega.

Besni Cassel je zahteval ločitev, izbrisal vse skupne fotografije z instagrama in se čez nekaj mesecev v javnosti pokazal z drugo mladenko:

27-letno brazilsko manekenko Narah Baptista, ki je neverjetno podobna Tini: temnopolta, bujnega oprsja, lepe postave in trideset let mlajša od izvoljenca.

Joshua Jackson

»Videla sem ga na zabavi in pomislila: Hočem ga! Potem je on zagledal mene in pretvarjala sem se, da ga nisem opazila,« je pred nekaj leti prvo srečanje z Joshuo Jacksonom opisala Jodie Turner Smith.

Med njima se je zaiskrilo leta 2018 na rojstnodnevni zabavi pevca Usherja. Par je še isti večer končal v postelji in Jodie je kasneje dejala: »Začelo se je s seksom za eno noč in se razvleklo na nekaj let.«

On je priznal, da se je v lepo britansko igralko zaljubil na prvi pogled, poročila sta se leta 2019, leta 2020 dobila hčerko Rose Diane, lani pa šokirala z novico, da se razhajata in kot razlog navedla nepremostljive razlike.

Še ne mesec po vloženi vlogi za ločitev so Joshuo opazili ob 41-letni igralki kenjisko-mehiškega porekla Lupiti Nyong‘o, najbolj znano po vlogi Patsey v filmu 12 let suženj, za katero je dobila oskarja za najboljšo stransko vlogo.

In ni mogoče spregledati podobnosti novega dekleta z bivšo ženo. »Obe sta temnopolti, vitki, kratkih las in kaj lahko bi bili sestri,« se je glasil eden od mnogih spletnih komentarjev na novo izbranko.

Kanye West

Odkar sta se januarja lani prvič skupaj pojavila v javnosti, ameriški reper Kanye West in avstralska arhitektka Bianca Censori dvigujeta prah.

Predvsem zaradi njenih provokativnih oblačil, za katere PR strokovnjaki trdijo, da je del njune strategije zasenčiti bivši ženo Westa Kim Kardashian.

Prav to je malo kontradiktorno, saj je on za časa zakona Kim očital seksualizrano oblačenje.

Preden sta postala par, je Bianca poslovno sodelovala s Kanyem, leta 2020 je začela delati za njegovo znamko Yeezy in se zato iz Avstralije preselila v Los Angeles.

Kim je baje nikoli ni marala, saj je sumila, da je zaljubljena v tedaj še njenega moža.

Ženska intuicija je imela prav, ko sta se Kim in Kanye razšla, sta Bianca in reper postala par, njegovo bivšo pa živcira dejstvo, da jo nova izbranka nekdanjega moža posnema: lase si je pobarvala v barvo, kakršno ima Kim, omaro je napolnila z oblačili, kot jih je nekoč nosila ona.

Morda gre samo za provokacijo, morda pa za dejstvo, da Kanye bivše še ni prebolel.