Kronanje kralja ni bilo vsem zabavno: poglejte, kaj je počel mali princ Louis (FOTO)

Petletni princ Louis, najmlajši otrok britanskega prestolonaslednika princa Williama in njegove soproge Kate, je med današnjim kronanjem svojega dedka Karla III. spet pritegnil pozornost. Med dve uri trajajočim obredom se je med drugim pogosto presedal in tudi zehal.

V Westminstrsko opatijo je prispel skupaj s starši in sestro, princeso Charlotte, medtem ko je njegov starejši brat princ George sodeloval v sprevodu v cerkvi. Med obredom je Louis sedel v prvi vrsti in pri tem so ga fotografi ujeli pri nemirnem presedanju in zehanju.

Princ Louis. FOTO: Pool, Reuters

Po samem kronanju ga nekaj časa celo ni bilo videti pri svoji družini in kot poročajo britanski mediji, naj bi bilo že vnaprej predvideno, da bo za nekaj časa zapustil dogajanje. Proti koncu obreda se je nato vrnil in med drugim že sodeloval pri zaključnem petju himne.

Mali princ je bil precej pozornosti deležen že lani, na slavju ob 70. obletnici vladanja njegove babice, preminule Elizabete II., ko so se po družbenih medijih razširile fotografije njegovih nezadovoljnih grimas.

Princ William, Catherine, princesa Walesa, in prince Louis. FOTO: Hannah Mckay, Reuters