Kraljica za vedno zapustila Buckinghamsko palačo, bolje se počuti v Windsorju

Kraljica Elizabeta II. je od začetka vladanja delala v Buckinghamski palači, kamor se je po kronanju z družino tudi preselila. Tam je imela svojo pisarno ter prostore, kjer je sprejemala člane vlade in druge pomembneže, prirejala bankete, del palače pa je odprt za javnost. A pandemija je vse to spremenila.

Objekt bodo naslednja štiri leta prenavljali. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Ob začetku zaprtja države se je kraljica preselila v dvorec Windsor ter od tam delala na daljavo, kot kaže, pa bo tako tudi ostalo. Kot so sporočili njeni predstavniki, se je povsem navadila na delo na daljavo in občasna srečanja v živo, ugotovila je, da lahko svoje poslanstvo odlično izpolnjuje ne glede na to, kje je, zato naj bi se sama odločila, da se v pisarno v Buckinghamsko palačo ne bo več vrnila. Ob tem je za svoj stalni dom in glavno rezidenco razglasila dvorec Windsor, pomembneže pa bo sprejemala v svoji hiši v Berkshiru.

Odločitev, da ostane v Windsorju, je bila za kraljico enostavna, pravijo viri iz Buckinghamske palače. Ne nazadnje je prav v tem dvorcu s princem Filipom preživela zadnje leto njegovega življenja in zaradi epidemije ter posledičnega zmanjšanja obsega dela sta dobila priložnost ponovno živeti kot na začetku zakona, ko Elizabeta še ni bila vladarica in je bil njun vsakdan veliko bolj brezskrben.

»Windsor je kraj, ki ga ima nadvse rada. Nanj jo vežejo lepi spomini, spomini na čas, preživet s Filipom. Kar se tega tiče, lahko rečem le, da je bila za kraljico epidemija blagoslov pod krinko. Če ne bi bila prisiljena delati od doma, bi se s Filipom veliko manj videla, kar bi si po njegovi smrti zagotovo očitala, tako pa sta se poslovila na najlepši možni način, tako kot sta zakon začela – skupaj,« je dejal Hugo Vickers, ki kraljevo družino dobro pozna, o njenih članih je napisal že več biografij.

Z Elizabetinim odhodom so se v Buckinghamski palači začela obsežna dela, ki naj bi trajala štiri leta, naslednji, ki bo tam imel pisarno, bo kot kaže, njen naslednik, princ Charles.