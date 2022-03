Kraljica se je po dolgem času pojavila v javnosti in utišala govorice (FOTO)

Slabo leto po pogrebu so člani britanske kraljeve družine in njihovi prijatelji, ki se jim ni uspelo posloviti od princa Filipa (vojvode Edinburškega), dobili novo priložnost, da se poklonijo njegovemu spominu. Vse do zadnjega se je porajalo vprašanje, ali se bo kraljica Elizabeta ll. udeležila slovesnosti. Zadnje tedne ji namreč močno peša zdravje, vedno težje hodi in videti je veliko krhkejša kot konec lanskega leta. Kot smo pisali, si doma menda pomaga z invalidskim vozičkom, a noče, da bi jo javnost videla v takšnem stanju.

FOTO: Pool Reuters

Vseeno pa je kraljica zbrala moči in se prireditve udeležila. Na spominski slovesnosti se je sicer zbrala vrsta britanskih veljakov in članov britanske kraljeve družine. Kraljico je ob prihodu spremljal princ Andrew, ki se je prav tako v javnosti pojavil prvič, odkar se je zunajsodno pogodil z Američanko, ki ga je tožila zaradi spolne zlorabe.