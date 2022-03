Preveč slabotna, da bi se poklonila pokojnemu možu?

Ko se je aprila lani poslovil ljubljeni mož kraljice Elizabete II. princ Filip, je bil njegov pogreb zaradi ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa precej okrnjen. Udeležilo se ga je lahko le 30 ljudi, skupaj pa so med mašo v kapeli svetega Jurija v Windsorju sedeli le člani istega gospodinjstva. Tako je na koncu naneslo, da se je ravno kraljica, oseba, ki je tisti dan najbolj potrebovala podporo in tolažbo, od ljubezni svojega življenja morala posloviti povsem sama.

Zaradi ukrepov se je lani Filipovega pogreba lahko udeležilo le 30 ljudi. FOTO: Kirsty Wigglesworth/Reuters

Posnetki užaloščene Elizabete II. s črno zaščitno masko prek obraza so obkrožili svet in povzročili nemalo zgražanja, češ da so v takšnih primerih ukrepi povsem nečloveški. Po drugi strani pa je kraljica s svojo pokončno držo in pogumom požela ogromno pohval in občudovanja.

Priložnost za poklon

Jutri, slabo leto po pogrebu, pa bodo člani britanske kraljeve družine in njihovi prijatelji, ki se jim ni uspelo posloviti od vojvode Edinburškega, dobili novo priložnost, da se poklonijo njegovemu življenju in delu. In čeprav so udeležbo na spominski slovesnosti potrdili skorajda vsi, eden redkih, ki ga v Windsor ne bo, naj bi bil princ Harry, pa do zadnjega trenutka ne bo znano, ali bo zmogla priti tudi kraljica. Zadnje tedne ji namreč močno peša zdravje, vedno težje hodi in videti je veliko bolj krhka kot konec lanskega leta. Kot smo pisali, si doma menda pomaga z invalidskim vozičkom, a noče, da bi jo javnost videla v takšnem stanju.

Začelo se je oktobra Konec oktobra lani je morala kraljica noč preživeti v bolnišnici na opazovanju, zakaj, iz Buckinghamske palače niso sporočili, so ji pa zdravniki svetovali, naj si vzame nekaj tednov za počitek. To je tudi storila, a si je slab mesec pozneje poškodovala hrbet in spet je morala odpovedati precej obveznosti. Sredi februarja je priznala, da težko hodi, tri dni pozneje je zbolela za covidom-19. S prvim marcem se je vrnila na delo, teden dni pozneje je odlično razpoložena v palači sprejela kanadskega premierja, nato pa 11. marca nenadoma odpovedala udeležbo na eni njenih najljubših slovesnosti, praznovanju dneva Skupnosti narodov.

Seveda njena družina in tudi Britanci upajo, da bo zbrala dovolj moči, da se ponovno pokloni moškemu, s katerim je bila poročena dolgih 74 let. So pa udeležbo na slovesnosti že potrdili španski kralj Felipe in kraljica Letizia, nizozemski kralj Willem-Alexander, kraljica Maxima ter princesa Beatrix, belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde, danska kraljica Margareta, švedski kralj Carl XVI Gustaf in kraljica Silvia ter norveški kralj Harald in kraljica Sonja. Slednjih sicer najverjetneje ne bo, saj so ravno sredi prejšnjega tedna iz palače sporočili, da je Harald zbolel za covidom-19, in čeprav naj bi imel le blažje simptome, je še veliko prezgodaj, da bi potoval in se družil z ljudmi.

Pričakujejo tudi politične predstavnike iz Velike Britanije ter držav Skupnosti narodov, člane Filipove ožje družine, predstavnike dobrodelnih organizacij, katerih pokrovitelj je bil, in druge ljudi, v srca katerih se je Filip usedel za časa življenja. Kot so sporočili iz Buckinghamske palače, je slovesnost namenjena zahvali princu Filipu za njegovo »predanost družini, deželi in državam, združenim v Skupnost narodov, mladim in njihovi prihodnosti, ohranjanju okolja ter oboroženim silam«. Vojvoda Edinburški je namreč oboževal svojo službo v kraljevi mornarici, ko je Elizabeta postala kraljica, pa se je moral obetavni karieri odpovedati. Kar nekaj časa je trajalo, da se je s tem sprijaznil ter se navadil na vlogo kraljičinega moža, a je pozneje našel načine, kako podpirati reči, ki so mu bile pri srcu. Med drugim je bil aktiven v več kot 700 dobrodelnih organizacijah.